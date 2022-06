Chi è Laura Schmidt, la moglie di Vasco Rossi e madre di suo figlio Luca Vasco Rossi è legato alla sua compagna di vita dal 1986, Laura Schmidt e dal loro amore è nato Luca Rossi, nel 1991, terzogenito per il cantautore: nel 2012 la coppia ha celebrato le nozze nel municipio di Zocca.

Vasco Rossi e la moglie Laura Schmidt

Laura Schmidt è la compagna di vita di Vasco Rossi dal 1986, moglie dal 2012. Di origini tedesche, è nata a Milano ma non si conosce la sua età esatta: sarebbe circa 17 anni più giovane del marito. "Quando ho capito che Laura era perfetta per me? Quando mi sono reso conto che potevo guardare la Tv con lei seduta a fianco. Non ci ero mai riuscito con nessuno perché non mi sentivo libero di cambiare canale quando mi pareva. Con Laura no: non mi frega niente di farlo perché so che a lei non frega niente che io lo faccia", aveva raccontato il rocker a Vanity Fair nel 2018. Si sono conosciuti quando lei aveva solo 17 anni e con lei il cantautore ha deciso di mettere la testa a posto: insieme sono diventati genitori del cantante Luca Rossi.

Il primo incontro di Vasco Rossi e Laura Schmidt

Vasco Rossi e la moglie Laura Schmidt

Il primo incontro tra Vasco e Laura risale al 1986: lei, nata a Milano ma di padre tedesco di Ratisbona, aveva 17 anni, mentre lui ne aveva 34, era nel pieno della carriera e aveva una fama da "bad boy" per un arresto per possesso di droga avvenuto due anni prima. Come se non bastasse, in quello stesso anno era diventato papà due due figli, Davide e Lorenzo, avuti da due donne diverse. Fu l'amico Massimo Riva, chitarrista poi morto nel 1999, a presentargli Laura. Con la Schmidt, dopo un inizio altalenante senza troppa voglia di iniziare una storia seria, Rossi "mise la testa a posto". Merito dell'ostinazione di lei, che non lo lasciò andare e divenne la sua compagna stabile: "Una volta", raccontò lui sempre a Vanity Fair, "le ho telefonato e le ho detto: basta, finiamola qui. Stavo lavorando in una sala di incisione sulle colline nei dintorni di Rimini. Lei arrivò e si mise davanti al cancello, senza suonare, niente. “Andrà via”, pensavo. E invece alla sera era ancora là. Il messaggio era: “Io sono la tua donna, la tua casa, la tua famiglia e tu non scappi, amico". La relazione fu coronata dalla nascita di Luca, terzogenito del cantante.

Vasco Rossi e Laura Schmidt sono i genitori di Luca Rossi

Nel 1991 è nato Luca Rossi, terzogenito per la star italiana. Il giovane secondo quanto rivela Wikipedia sarebbe coautore di diverse canzoni del papà. A lui Vasco ha dedicato il brano "Benvenuto", anche un post su Instagram in occasione del suo 29esimo compleanno:

Il destino dei genitori è quello: di dire le cose e poi aspettare e soffrire perché lui farà sempre quello che ritiene giusto.

Tu ci devi essere quando lui ha bisogno.

Ci devi essere e basta. Happy birthday Lukito

Il matrimonio di Vasco Rossi e Laura Schmidt nel 2012

Quello tra Vasco Rossi e la sua Laura è un amore lungo, intenso e vissuto lontano dalle luci della ribalta. La coppia ha deciso di sposarsi nel 2012, senza troppi clamori e per "obbligo". Lui, quasi in segno di protesta nei confronti di leggi e convenzioni, definì il matrimonio come "un atto puramente tecnico e necessario" affinché Laura ricevesse gli stessi diritti dei suoi tre figli. Le nozze sono state celebrate il 7 luglio, con una cerimonia per pochi intimi nel municipio di Zocca.