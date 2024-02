Chi è Ilaria Loriga, fidanzata di Gazzelle e attrice Ilaria Loriga è la fidanzata di Gazzelle, cantautore il cui nome è Flavio Bruno Pardini. Farebbero coppia da oltre due anni: lei ha 25 anni, è originaria di Sassari ma vive a Roma. È un’attrice che ha recitato in diversi film e serie tv. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Ilaria Loriga è la fidanzata di Gazzelle, il cantautore italiano – il cui nome all'anagrafe è Flavio Bruno Pardini – presente tra i Big del Festival di Sanremo 2024 con la canzone "Tutto qui". È un'attrice che ha recitato in diversi film e serie televisive tra cui Luna Park su Netflix e Lea e i bambini degli altri. Ha 25 anni ed è originaria di Sassari ma vive a Roma: sarebbe fidanzata con il cantante da oltre due anni.

Chi è Ilaria Loriga e cosa sappiamo sulla vita della fidanzata di Gazzelle

Ilaria Loriga è nata il 19 giugno del 1998 a Sassari, in Sardegna. Attualmente vive a Roma ed è un'attrice. Ha recitato in diversi film come Amleto è mio fratello, 1994 e Do ut des e serie televisive come Luna Park, Lea e i bambini degli altri. È apparsa in numerosi spot pubblicitari e ha praticato diversi sport tra cui basket e danza contemporanea. Dopo il diploma, ha svolto numerosi corsi di recitazione, doppiaggio, dizione, dal 2017 al 2020 circa. Oggi lavora all'argilla, come testimonia anche un video condiviso tra i post, oltre a svolgere il suo lavoro di attrice. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 26 mila utenti: con loro condivide scatti di sé e della sua vita quotidiana. Alcune foto sono dedicate all'amore per Gazzelle.

Ilaria Loriga, attrice e fidanzata di Gazzelle (foto Instagram)

La storia d'amore con Gazzelle

Non è noto al mondo del gossip il dettaglio sul loro primo incontro, ma Ilaria Loriga e Gazzelle, nome d'arte di Flavio Bruno Pardini, sarebbero fidanzati da almeno novembre 2021, data in cui è stata resa pubblica la prima foto di coppia. Entrambi sarebbero molto riservati: non si hanno, per questo motivo, altre informazioni sulla loro relazione. A raccontare di loro ci pensano alcune immagini da lei condivise su Instagram che li raffigurano mentre si baciano, si abbracciano o mentre si divertono insieme sul divano.

