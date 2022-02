Chi è Carolina Marcialis, moglie di Antonio Cassano e madre dei suoi figli Cristopher e Lionel Carolina Marcialis è la moglie di Antonio Cassano e pallanuotista del CSS Verona. La 31enne è anche mamma di Cristopher e Lionel, nati dal matrimonio con l’ex calciatore.

A cura di Gaia Martino

Carolina Marcialis è la moglie di Antonio Cassano, conosciuto nel 2008 e sposato nel 2010. È una pallanuotista, difensore della CSS Verona, ed ha 31 anni. Dal matrimonio con l'ex calciatore sono nati Cristopher nel 2011 e Lionel, nel 2013. Il primogenito della coppia ha seguito le orme del papà, nel 2020 ha firmato il suo primo contratto da calciatore con le giovanili del Virtus Entella.

Chi è Carolina Marcialis, moglie di Antonio Cassano e pallanuotista professionista

La pallanuotista di Genova, Carolina Marcialis è una giocatrice forte fisicamente, ha trascorso la prima parte della carriera nelle file del Nervi, club con il quale salì dalla Serie C alla Serie A. Tra il 2007 e il 2010 è stata più volte convocata nelle nazionali italiane giovanili, vincendo diverse medaglie, argento agli europei under-19 del 2007 e nel 2008 l'oro, agli europei under 17. La 31enne tra il 2010 e il 2016 ha messo da parte la carriera da pallanuotista per dedicarsi al matrimonio ed ai figli. È tornata in piscina nella stagione 2016/2017 con la società di Genova passando, nell'annata successiva, al Rapallo. Dal 2020 indossa la canotta della CSS Verona. Molto attiva sui social, è solita condividere scatti di sé e delle sue attività sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 155 mila utenti.

Il matrimonio tra Antonio Cassano e Carolina Marcialis

Nel 2010, con una cerimonia privata, Antonio Cassano e Carolina Marcialis si sono giurati amore eterno. Si sono sposati nella chiesa del Divo Martino di Portofino, prima di celebrare il grande evento nell'Abbazia di San Girolamo al Monte. Ospite speciale è stato Gigi D'Alessio che ha intrattenuto gli ospiti con la sua musica. L'ex calciatore in un'intervista per Vanity Fair nel 2015 raccontò di Carolina, descrivendola come la donna che gli ha cambiato la vita.

Carolina è stata la mia dottoressa perché mi ha salvato, prima stavo più o meno con tutte. Mi ha fatto aspettare un mese e mezzo prima di darmi un bacio a stampo ma già sapevo che con lei avrei fatto dei figli.

Matrimonio Antonio Cassano e Carolina Marcialis

Chi sono Cristopher e Lionel, i due figli di Antonio Cassano

Dopo le nozze, nel 2011 è nato Cristopher che ha seguito le orme del papà. Nel 2020 ha firmato il suo primo contratto da calciatore nelle giovanili del Virtus Entella. Nel 2013 è nato Lionel, il più piccolo di casa. Mamma Carolina e papà Antonio spesso condividono scatti insieme ai figli sui social, l'ultimo in montagna a fine gennaio: