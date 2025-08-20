Cesare Cremonini e Caterina Licini insieme alle Eolie, la storia continua dopo il tour negli stadi

Dopo lunghi mesi di tour negli stadi, tra concerti sold out, serate e incontri con i fan, Cesare Cremonini si dedica completamente alla sua vita privata, regalandosi una vacanza in barca alle Eolie con gli amici. Con il cantautore bolognese e il suo gruppo di sodali c'è anche Caterina Licini, la giovane donna con cui è stato visto in più occasioni in questi mesi e con la quale, a quanto pare, sembra che la conoscenza prosegua a gonfie vele.

La vacanza insieme alle Eolie

A beccarli insieme è il settimanale Chi, che ha pubblicato sull'ultimo numero in edicola, alcuni scatti che ritraggono il cantante in barca insieme ad uno stuolo di amici e, per l'appunto, insieme alla giovane e bella Caterina Licini. Niente baci o tenerezze esplicite, ma le foto ritraggono un atteggiamento complice, di chi si sta pian piano scoprendo e trascorrendo del tempo insieme. I due, infatti, appaiono sereni, rilassati a bordo della barca che li sta portando tra un'isola e l'altra. Se lei, giusto una settimana fa, ha pubblicato uno scatto che la ritrae intenta a risalire a bordo dopo un rigenerante bagno, sul profilo di lui tutto tace, ma d'altra parte, non c'era mai stato spazio sui social del cantante bolognese per qualcosa che non fosse la sua musica.

I primi incontri beccati dai fotografi

La conoscenza con Caterina Licini, però, va avanti già da qualche tempo. Lei ha un passato da ballerina, ha infatti partecipato ad Amici nel 2011, ma poi si è dedicato a tutt'altro, è infatti una sportiva, appassionata di surf e motociclismo, che ha anche creato un brand di abbigliamento dedicato esclusivamente allo sport acquatico. La coppia è stata beccata a Cortina d'Ampezzo lo scorso gennaio e poi anche a Lignano Sabbiadoro, a giugno, ma lei è stata vista spesso anche ai concerti di Cremonini in giro per l'Italia. A quanto pare, quindi, i presupposti affinché questa conoscenza prosegua, sembrano esserci tutti, d'altra parte Cesare vive l'amore intensamente: "Costruisco e deostruisco continuamente il mio ruolo nella coppia, vivendo l’amore come una forma d’arte. Il dolore è un elemento di connessione fondamentale per me" ha detto in una delle interviste più recenti. E magari è proprio quello che sta facendo anche ora.