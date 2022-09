Cecilia Rodriguez spiega la sua assenza da social: “Non sto bene, devo prendermi cura di me stessa” Pur non avendo specificato il genere di malessere, sembra che Cecilia soffra di problemi gastro intestinali che nell’ultimo periodo sarebbero arrivati ad essere invalidanti: “Sto seguendo una dieta specifica per guarire”.

A cura di Giulia Turco

Cecilia Rodriguez si è presa una piccola pausa dagli schermi per prendersi cura di se stessa. Non sarà sfuggita ai suoi fan negli ultimi tempi la presenza sporadica sui social per la showgirl argentina, che si recente si è trovata costretta a dare forfait anche ad alcuni eventi pubblici. In programma, c’era ad esempio la presentazione della nuova piattaforma di streaming Paramount +.

Cecilia Rodriguez scansa l'ipotesi gravidanza

Di recente sui social era persino circolata l'ipotesi che dietro la sua assenza potesse esserci una gravidanza segreta. Nulla di tutto ciò. A rivelare il motivo è la stessa Cecilia tramite i social. Su Instagram ha fatto sapere ai suoi fan di aver intrapreso un percorso che, tramite una dieta specifica, la porterà a risolvere alcuni problemi di salute. “Sono ufficialmente a dieta, ma non una dieta per dimagrire, una dieta per guarire”, ha spiegato Rodriguez. “Come avete visto nelle scorse settimane, non sono stata bene. È arrivato il momento che io mi prenda cura di me. E quindi niente, dieta specifica: sarò brava, farò la brava”.

Tornerà a condurre Ex on the Beach con Ignazio Moser

Pur non avendo specificato il genere di malessere, sembra che Cecilia soffra di problemi gastro intestinali che nell’ultimo periodo sarebbero arrivati ad essere invalidanti per il suo lavoro e la vita privata. Nulla di preoccupante, comunque. Presto la showgirl tornerà anche sul piccolo schermo, visto che la sua conduzione di Ex on the Beach insieme al fidanzato Ignazio Moser è stata riconfermata anche per la nuova stagione del programma. La coppia, per altro, è più vicina che mai anche nel privato.

Dopo un periodo di distanza infatti si sono riavvicinati e presto festeggeranno i loro 5 anni d’amore. "Al di là di quello che il pubblico si aspetta da noi, credo che siamo riusciti a trovare un equilibrio tra quello di personale che mostriamo di noi e la nostra microsfera intima, dove ci siamo noi e basta. È la nostra forza”, ha spiegato Moser in una recente intervista a Chi ammettendo di sognare una famiglia con Cecilia.