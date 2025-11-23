Caroline Tronelli sfrutta la popolarità acquisita con Stefano De Martino, la nuova vita da social influencer

La storia d’amore con Stefano De Martino sarebbe terminata, ma la botta di popolarità ottenuta grazie a quella relazione è rimasta e Caroline Tronelli sembrerebbe intenzionata a cavalcarla. La 22enne campana che per un breve periodo è stata legata al conduttore di Affari Tuoi è tornata sui social — dopo avere disattivato il suo profilo Instagram per alcune settimane — in una veste del tutto inedita rispetto al passato.

Forte della fama guadagnata in virtù della relazione con il celebre volto Rai, Caroline ha iniziato a pubblicare contenuti con cui prova a costruire un rapporto con la platea che la segue. E nelle ultime ore, dal suo profilo, sono cominciati ad arrivare anche i primi contenuti contrassegnati dall’hashtag #adv, dicitura che segnala le collaborazioni retribuite. Per la prima volta da quando è diventata nota, Tronelli ha partecipato a un evento nel ruolo di influencer pagata. Per ora è solo un inizio, ma Caroline sembrerebbe avere tutta l’intenzione di sfruttare la notorietà raggiunta per lanciare una nuova carriera.

Caroline Tronelli al suo primo evento da influencer, il contenuto contrassegnato dall’hashtag #adv

Perché Caroline Tronelli aveva lasciato Instagram

Quando era ancora legata a De Martino, Caroline aveva momentaneamente lasciato Instagram senza fornire spiegazioni. A spingerla ad allontanarsi dall’attenzione generale era stato, con ogni probabilità, il furto di un video privato in cui compariva insieme al conduttore: un filmato ottenuto da hacker non ancora identificati che erano riusciti a violare il sistema di videosorveglianza della sua casa. Preoccupata per la gravissima intrusione nella sua sfera privata, Caroline aveva fatto perdere le sue tracce social. Ma l’assenza è durata solo poche settimane. Da allora, la giovane è tornata attiva e sembrerebbe determinata a restarlo.

I video su TikTok: dall’abbigliamento alla beauty routine

Data la giovanissima età, è soprattutto su TikTok che Caroline sta cercando di costruire il suo spazio. Sono già online diversi video nei quali parla per la prima volta direttamente al pubblico, mostrando look, scelte di abbigliamento e consigli legati alla beauty routine. La giovane risponde con garbo alle domande che le vengono poste nei commenti, tranne a quelle che le chiedono di rivelare dettagli sul rapporto con Stefano.