Chi è Federica, la dama del trono over di Uomini e Donne che sta conoscendo Alessio e Gianmaria

Federica è uno dei volti più chiacchierati del parterre femminile del trono Over di Uomini e Donne nell’edizione 2025/2026. Arrivata da poco nello studio di Maria De Filippi, la dama ha subito attirato l’attenzione di Alessio Pili Stella e Gianmaria. Su di lei, al momento, circolano ancora poche informazioni: avrebbe un’età compresa tra i 30 e i 40 anni e sarebbe di origine piemontese, con una possibile provenienza da Torino. La sua scelta di partecipare al programma nasce dal desiderio di rimettersi in gioco sentimentalmente e cercare una relazione seria e stabile. Il suo ingresso non è passato inosservato: il suo portamento elegante, unito a un atteggiamento riservato, l’ha rapidamente resa una delle dame più osservate e commentate di questa prima parte di stagione.

Chi è Federica e che lavoro fa

Al momento non sono emerse informazioni ufficiali sulla professione di Federica né sull’ambito in cui lavora. Il suo passato professionale rimane avvolto nel riserbo, un dettaglio che contribuisce ad aumentare la curiosità attorno alla sua figura. Quel che è certo è che Federica si è presentata come una donna single, determinata a voltare pagina e a costruire qualcosa di autentico, lontano da dinamiche superficiali. Un approccio che, nel contesto del trono Over, viene spesso premiato dal pubblico, sempre più interessato a storie reali e percorsi sinceri.

La conoscenza con Alessio e Gianmaria a Uomini e Donne

Fin dal suo arrivo a Uomini e Donne, Federica ha catalizzato l’interesse di Alessio Pili Stella, uno dei volti più noti del trono Over. Tra i due è iniziata una conoscenza che ha attirato l’attenzione sia in studio che tra i telespettatori, curiosi di capire come potrà evolversi il rapporto. Nel corso della puntata del 4 dicembre 2025, però, la situazione si è fatta più movimentata: accanto a Federica compare infatti anche Gianmaria, nuovo cavaliere del parterre maschile, che ha manifestato un evidente interesse nei suoi confronti. Alessio, almeno per ora, non ha interrotto nessuna delle sue frequentazioni, lasciando aperti entrambi i fronti. Un piccolo “triangolo” che ha già acceso il dibattito tra i fan del programma e ha acceso i riflettori su Federica.