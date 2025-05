video suggerito

"Carlo Conti contatterà Nathalie Guetta per la conduzione di Sanremo", l'indiscrezione sul prossimo Festival Nathalie Guetta vorrebbe partecipare a Sanremo, desiderio che aveva confessato nel corso dell'intervista con Francesca Fagnani. Stando a quanto riportato da un settimanale, il suo sogno potrebbe trasformarsi in realtà grazie a Carlo Conti.

Nathalie Guetta è stata una delle protagoniste della prima puntata di Belve. Ospite della trasmissione di Francesca Fagnani aveva espresso il desiderio di partecipare al prossimo Festival di Sanremo. La sua speranza potrebbe diventare realtà. Stando a quanto riportato su Oggi, il conduttore della kermesse canora avrebbe preso in considerazione l'idea e sarebbe pronto a contattarla nelle prossime settimane.

L'ipotesi di Nathalie Guetta a Sanremo: la decisione di Carlo Conti

"Prima di morire vuole fare la soubrette a Sanremo" aveva ricordato Francesca Fagnani a Nathalie Guetta nel corso del loro tête-à-tête. "Credo che la farò" aveva detto speranzosa l'ospite. Stando a quanto sostiene Alberto Dandolo, Carlo Conti avrebbe preso sul serio il suo sogno, tanto da spingere il conduttore e direttore artistico del Festival di conivolgerla come co-conduttrice nella prossima edizione della kermesse canora. "Nelle prossime settimane, secondo quanto ci risulta, Carlo prenderà contatti con l'esuberante artista" si legge sul settimanale.

Carlo Conti sul prossimo Sanremo: "Con me vorrei tanti amici"

Intervistato da Chi, Carlo Conti aveva parlato del suo ultimo Sanremo e della velocità con cui aveva condotto il Festival:

Sembrava che la più grande preoccupazione fosse quella di non andare a letto tardi, poi è stato detto che correvo troppo, non si può fare contenti tutti. Ma questo è il mio ritmo. In ogni programma prime time, a parte Sanremo, non finisco mai dopo la mezzanotte, non rincorro lo share.

Non è ancora in grado di anticipare i prossimi artisti in gara, dato che l'inizio dell'ascolto dei brani parte da giugno. Aveva assicurato, però, che anche nella nuova edizione accanto a lui ci saranno persone a cui tiene: "Questa volta a dicembre ho costruito l'idea di avere tanti amici e l'anno prossimo farò la stessa cosa".