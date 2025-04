video suggerito

Antonella Clerici torna in onda con È sempre mezzogiorno, il ricordo commosso del Papa con Carlo Conti Antonella Clerici è tornata in onda su Rai 1 con È sempre mezzogiorno e una volta iniziata la diretta ha rivolto un pensiero al Papa, morto il 21 aprile. “Ho pensato di condividere questo momento con Carlo Conti” ha dichiarato la conduttrice. A Sanremo 2025 il Papa segnò la sua ultima apparizione in tv. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

90 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonella Clerici ha aperto il suo programma È sempre mezzogiorno oggi, mercoledì 23 aprile, con Carlo Conti. Insieme hanno ricordato Papa Francesco, morto nel giorno di Pasquetta, il 21 aprile. Con il celebre conduttore, a Sanremo, il Santo Padre aveva segnato la sua ultima apparizione televisiva: pochi giorni dopo il messaggio fu ricoverato al Gemelli. "Gli chiesi di fare un videomessaggio perché la musica può soltanto unire, è stato un messaggio molto forte", le parole di Conti.

Le parole di Antonella Clerici dopo la morte del Papa

Con queste parole Antonella Clerici ha aperto la puntata di È sempre mezzogiorno oggi, presentando in collegamento il suo collega e amico Carlo Conti: "Mi sono chiesta come sia possibile passare dalle immagini del TG1, di San Pietro, della salma di Papa Francesco, a un programma di intrattenimento come il nostro in cui parliamo di vita e ricette. Ho pensato alle parole di Papa Francesco, al suo modo di affrontare la vita con serenità e ho pensato di condividere questo momento con un amico con cui ho condiviso tante cose, Carlo Conti. Grazie, mi aiuti in questo momento". Il celebre conduttore ha segnato l'ultima apparizione del Papa in tv, con Sanremo.

Il collegamento video con Carlo Conti

Una volta collegatosi con lo studio di È sempre mezzogiorno, Carlo Conti ha così commentato: "Lunedì ho pensato che non era un giorno casuale, Papa Francesco è stato chiamato al cielo nel giorno dell'Angelo, dopo la Resurrezione. Arrivata subito dopo la giornata durante la quale era voluto essere in mezzo alla gente, al suo popolo". Sul videomessaggio del Papa trasmesso all'Ariston a inizio febbraio, ha poi aggiunto: "Gli chiesi di fare un videomessaggio, trasmesso dopo l'esibizione di Imagine, perché la musica può soltanto unire, è stato un messaggio molto forte. Me la mandò i primi di febbraio, il 14 fu ricoverato. Fece poche visite pubbliche prima del ricovero. Non ha lasciato un vuoto, ma un grande pieno. Ci ha riempito di messaggi, riflessioni, tante piccole cose".

Leggi anche Il nostro Papa, il ritratto di Papa Francesco nel docufilm in onda stasera su Rai3