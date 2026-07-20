Cardi B e Maduka Okoye di nuovo insieme: la cena a Venezia dopo Parigi

Cardi B e Maduka Okoye, portiere dell’Udinese, avvistati di nuovo insieme a cena a Venezia dopo l’incontro di Parigi. TMZ rilancia i rumors sulla coppia e pubblica un video, mentre riemergono i precedenti giudiziari del calciatore.

Cardi B e Maduka Okoye, portiere dell'Udinese e della nazionale nigeriana, sono stati avvistati insieme per la seconda volta in poche settimane. Dopo l'apparizione fianco a fianco alla Paris Fashion Week, la rapper statunitense e il calciatore si sono ritrovati a cena a Venezia, alimentando le voci su un possibile legame sentimentale.

La cena vista canale

Secondo quanto riportato da TMZ, che ha diffuso un video esclusivo dell'incontro, Cardi B e Okoye erano seduti fianco a fianco durante una cena al ristorante Gio's del St. Regis, con vista su un canale veneziano. Al tavolo, insieme a loro, c'erano anche altri uomini del gruppo. La rapper avrebbe attirato l'attenzione con un abito turchese scollato, mentre il portiere nigeriano sorrideva accanto a lei. Una fonte ha raccontato di aver notato la comitiva mentre assisteva a uno spettacolo pirotecnico dall'hotel, proprio nel momento in cui i due stavano ricevendo le portate.

Non ci sarebbe stato alcun gesto d'affetto pubblico tra i due, ma la scena – una cena intima in una delle location più romantiche d'Italia – ha comunque riacceso la curiosità dei fan della rapper.

L'episodio veneziano arriva a distanza di poche settimane dal primo momento che aveva fatto discutere: durante un evento della Paris Fashion Week, Okoye si era seduto accanto a Cardi B e aveva avuto un gesto di cortesia, aiutandola ad accomodarsi al tavolo. Un dettaglio che sui social aveva già fatto ipotizzare una nuova frequentazione per l'artista. Al momento non ci sono conferme ufficiali da nessuna delle due parti su una relazione sentimentale in corso: si tratterebbe, secondo le fonti citate da TMZ, di una frequentazione ancora sui generis, senza dichiarazioni pubbliche.

Chi è Maduka Okoye

Classe 1999, nato a Düsseldorf da padre nigeriano e madre franco-tedesca, Okoye è il portiere titolare dell'Udinese dal 2023 e uno dei calciatori più popolari del momento, complice anche la viralità social conquistata durante il Mondiale 2026, nonostante la mancata qualificazione della Nigeria. Reduce da una stagione da protagonista in Serie A – dieci volte imbattuto in trenta presenze – è finito nel mirino di diversi club, Juventus in testa, ma ha recentemente ribadito la propria permanenza a Udine fino al 2028.

I precedenti extracampo del portiere

Negli ultimi due anni il nome di Okoye è finito sulle pagine di cronaca anche per motivi lontani dal campo. Nel 2025 era stato coinvolto in un'inchiesta della Procura di Udine per un flusso anomalo di scommesse legato a un cartellino giallo ricevuto in Lazio-Udinese, che gli era costato una squalifica sportiva di due mesi e un rinvio a giudizio per truffa aggravata. Il procedimento penale si è chiuso in anticipo nel maggio 2026, dopo che Snaitech ha rimesso la querela a seguito del risarcimento versato dall'Udinese Calcio.

Sempre nel 2025, il portiere era stato fermato dalla polizia locale di Udine alla guida di una Mercedes priva di assicurazione e immatricolazione, oltre a essere sprovvisto di patente: un episodio che gli era costato una maxi multa e il sequestro del veicolo.