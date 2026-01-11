Camihwake e Tananai in vacanza insieme in Messico, le foto che confermano la relazione dopo i gossip

Camihawke e Tananai si trovano in vacanza insieme in Messico, come dimostrano le foto pubblicate sui social: non si mostrano insieme in uno scatto, ma appaiono nello stesso luogo e giorno. La loro storia è ormai ufficiali, anche se cercano di mantenere il più possibile la privacy.

Fuga d'amore per Camihawke e Tananai. Dopo le voci sulla loro relazione e la conferma della diretta interessata a Fanpage.it lo scorso settembre, la coppia ha pubblicato su Instagram alcuni scatti che non lasciano spazi a dubbi sul loro rapporto, pur non mostrandosi (per il momento) insieme nella stessa foto. I recenti gossip parlavano anche di una convivenza tra loro, ad oggi però mai confermata.

Camihawke e Tananai in vacanza insieme: le foto negli stessi luoghi

Camihawke e Tananai si trovano in vacanza insieme in Messico da circa due settimane. L'influencer e il cantante si sono concessi un po' di relax Oltreoceano, lontano dalla città e da occhi indiscreti. Tuttavia, sui social continuano a raccontare le loro avventura alla scoperta del Sud America, dalle esperienze culinarie alle avventure nella giungla. Anche se non hanno mai pubblicato una foto in cui appaiono insieme, i diretti interessati hanno condiviso sui rispettivi profili degli scatti che non lasciano spazio a dubbi sul fatto che si trovino insieme, dal momento che le foto sono state scattate nello stesso luogo e rese pubbliche a breve distanza.

"Ciao ragaa sono in Messico! È fantastico e ho pure visto un tipo suonare una foglia guardate che bravo", ha scritto Tananai nel pubblicare le immagini. Poco prima anche Camihawke, nella stessa località di Palenque, come si vede dallo sfondo: "I messicani hanno un modo secondo me molto romantico per dire una cosa poco romantica che fa così: La vida se va por un hueco". La loro frequentazione è quindi ufficiale, anche se comunque preferiscono mantenere una certa privacy e scelgono di non esporsi mai troppo.

Leggi anche Perché si sta parlando di Andrea Iannone vicino a Belén Rodriguez dopo Elodie

Cosa aveva detto Camihawke a Fanpage su Tananai

Lo scorso settembre i gossip sulla vicinanza tra Camihawke e Tananani erano sempre più frequenti, tra teorie e ricostruzioni diverse sulla natura del loro rapporto. A fare chiarezza era stata la stessa influencer che, intervistata da Fanpage.it, aveva spiegato: "È stata una bella scoperta, però sono felice". E riguardo alla continua curiosità sulla sua vita privata, dopo la rottura con Aimone Romizi, aveva aggiunto: "Capisco la curiosità e l'accetto, però chiedo anche di rispettare i limiti di ciò che si vuole raccontare".