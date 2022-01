Bianca Berlinguer: “Aspetto una tregua dal Covid per sposare Luigi Manconi” Bianca Berlinguer e il compagno Luigi Manconi, insieme da 25 anni, si sposeranno nei prossimi mesi come dichiara la giornalista: “Quando il Covid ci avrà dato tregua”.

A cura di Ilaria Costabile

Bianca Berlinguer è una delle più note giornaliste televisive italiane, ma nonostante la sua notorietà la sua vita privata non è mai stata intaccata dalle cronache rosa. Da 25 anni il suo compagno è lo scrittore ed ex senatore Luigi Manconi, che sposerà quanto prima, come anticipato dalle pubblicazioni affisse a Roma lo scorso dicembre. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, la conduttrice di CartaBianca, ha rivelato che il matrimonio si celebrerà non appena il Covid avrà allentato un po' la presa.

La discrezione sulle nozze

Insieme da 25 anni e genitori della ventitreenne Giulia, i due hanno pensato che fosse arrivato il momento di convolare a nozze, dopo così tanto tempo trascorso l'uno accanto all'altra, ma non avevano annunciato nulla in quanto pare sia stata una decisione presa senza ragionarci troppo su, al Corriere ha dichiarato: "Lo abbiamo deciso all’improvviso, forse per festeggiare virtualmente le nozze d’argento, ma non mi chieda altro. Se un settimanale non avesse notato le pubblicazioni, non l’avremmo mai raccontato". Quindi non è dato sapere a quando i fiori d'arancio, ma la giornalista ha aggiunto: "Aspettiamo una tregua dal Covid per sposarci".

Un amore che supera le difficoltà

Il loro legame è sempre stato forte, solido e capace di superare anche i momenti più difficili. Lo racconta la figlia del leader del Pci, che ricorda un momento particolarmente duro, nel 2007, quando a causa di una patologia Luigia Manconi ha perso la vista: "L'ha persa a causa di una patologia e questa è stata una prova importante per tutti noi, che coinvolge tutta la famiglia. Luigi è stato bravo e coraggioso: è riuscito a continuare la vita di prima, scrive libri, editoriali, organizza convegni, presiede la sua Onlus sui diritti". La loro storia è arrivata dopo due matrimoni per entrambi, che però non hanno mai intaccato la complicità venutasi a creare da quando si sono incontrati.