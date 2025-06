video suggerito

Bianca Balti festeggia la figlia Matilde 18enne: "Sei un miracolo, la forza di cui avevo bisogno per andare avanti" Bianca Balti fa gli auguri di buon compleanno alla figlia Matilde che oggi compie 18 anni. Con foto del passato e quelle più recenti ha commentato: "Tante volte sei stata la forza di cui avevo bisogno per andare avanti".

A cura di Gaia Martino

La figlia di Bianca Balti, Matilde Lucidi, compie oggi 18 anni e per l'occasione la mamma le ha dedicato un emozionante post su Instagram. La supermodella ha condiviso scatti e video insieme alla sua prima figlia, nata dal matrimonio naufragato con il fotografo Christian Lucidi. Dai ricordi del passato alle foto più recenti, ha allegato alle foto un toccante messaggio: "Tante volte sei stata la forza di cui avevo bisogno per andare avanti".

Le parole di Bianca Balti per la figlia Matilde

A corredo di foto del passato e quelle più recenti, Bianca Balti ha omaggiato la figlia che oggi diventa maggiorenne. A corredo delle immagini, un'emozionante didascalia: "La cosa più bella che conosco. Eri appena tornata da me, dopo i tuoi anni a Parigi, e presto dovrò lasciarti andare di nuovo verso la tua strada, che sarà piena di gloria. Grazie per avermi ricordato, semplicemente esistendo, che a volte la vita sa meglio di noi ciò che è giusto". La supermodella ha così continuato: "Ero così giovane quando ti ho avuto, ma ti ho voluto con tutto il cuore. Tante volte sei stata la forza di cui avevo bisogno per andare avanti. E tante volte lo sarai ancora. Sei un miracolo, di quelli che solo la vita può creare. Ti amo così tanto. Per sempre".

Bianca Balti a Belve: "Ho smesso con l'eroina dopo una frase che mi ha detto mia figlia"

Ospite di Belve lo scorso martedì, Bianca Balti aveva raccontato di aver trovato la forza di combattere la sua dipendenza dalla droga anche grazie alla nascita della figlia. "Ho deciso di smettere quando avevo quasi 30 anni, chiesi aiuto ai miei genitori. Ho sempre avuto un grande senso di responsabilità. Avevo una dipendenza, non sapevo vivere senza le sostanze. Non era così visibile, nel frattempo avevo lavori, avevo avuto la prima bambina, però la sofferenza dentro era grande" ha spiegato a Francesca Fagnani prima di rivelare l'evento scatenante che le ha dato la forza di mollare le sostanze, in particolare l'eroina:

Sono riuscita a smettere dopo due anni, ci vuole tanta forza di volontà che ho avuto anche grazie al fatto che ci fosse già mia figlia nella mia vita. Mi disse una frase importante e da lì decisi di riprendermi. E ce l'ho fatta.