Bernardo Cherubini: "Volevo uccidermi, mio fratello Jovanotti mi salvò. Oggi gli scrivo, ma ancora non risponde" Ospite di Verissimo, Bernardo Cherubini ha parlato del rapporto con il fratello Lorenzo Jovanotti: "Da quanto sono uscito dal GF non sono ancora riuscito a parlarci. Gli ho mandato dei messaggi, non risponde". Poi ha aggiunto: "Dopo la morte di nostro fratello ho pensato di farla finita, lui mi salvò".

Reduce dalla sua esperienza nella casa del Grande Fratello, Bernardo Cherubini è stato ospite di Verissimo, nella puntata di sabato 8 febbraio. Nel salotto di Silvia Toffanin, l'ex concorrente ha parlato del rapporto con il fratello Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, facendo chiarezza e svelando l'ultima volta che si sono sentiti.

Bernardo Cherubini e il rapporto con il fratello Jovanotti

"Nel filmato abbiamo sentito che quando Lorenzo è diventato famoso, a un certo punto non ti sei più sentito a tuo agio", ha detto Silvia Toffanin a Bernardo Cherubini. L'ex concorrente del GF ha però fatto chiarezza: "Questa cosa la vorrei chiarire, così sembra che non abbia nel mio carattere le risorse per stare bene lo stesso, non è proprio così. A me è mancato il sogno, io ne avevo mille e non riuscivo a trovare il mio, mentre Lorenzo ha avuto forza e lucidità di trovare la sua strada".

Quando Jovanotti è diventato famoso, Cherubini confessa di essersi sentito inutile: "Mi sono sentito molto confuso, anche io volevo fare quel lavoro, anche se non proprio il cantante. Dopo un po' ti senti inutile perché ti manca l'obbiettivo, ti perdi".

"Non sono ancora riuscito a parlarci"

L'ex gieffino ha raccontato di voler fare una "bella chiacchierata" con il fratello, ma di non esserci ancora riuscito da quando è stato eliminato dal GF: "Devo farci una bella chiacchierata. Siamo molto diversi, io parlo e lui si chiude, a volte non riesco a decifrarlo. A volte si discute per stupidate". Alla domanda di Silvia Toffanin "vi sentite?", Cherubini ha precisato: "Non sono ancora riuscito a parlarci da quando sono uscito dal Grande Fratello. Gli ho mandato dei messaggi, ma adesso è in promozione con il disco e forse non li ha letti o forse non è contento che abbia fatto questa cosa. È un grande mistero".

La morte del fratello maggiore Umberto

Nel salotto di Silvia Toffanin, Bernardo ha parlato anche della morte del fratello maggiore Umberto. "Ancora oggi mi sento in colpa, è salito su un aereo dove non sarebbe dovuto salire, durante un giorno in cui non si doveva volare", ha spiegato. Questi sensi di colpa l'hanno portato a pensare di togliersi la vita, a salvarlo Jovanotti: "Ho chiamato Lorenzo e gli ho detto che volevo farla finita. Lui mi disse "Se fai una cosa del genere non ti porto neanche un fiore sulla tomba" e mi salvò la vita".