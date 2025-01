Lorenzo Spolverato sbotta al GF: lancia in aria una sedia durante la pubblicità, poi urla contro Tommaso e Iago

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Dopo il lancio dello sgabello in tugurio e dopo aver preso a pugni il muro del bagno, Lorenzo Spolverato ha avuto un nuovo scatto d'ira nella casa del Grande Fratello, stavolta però durante la puntata. In un blocco pubblicitario ieri sera, giovedì 30 gennaio, il concorrente si è allontanato dal resto degli inquilini e, poco dopo, si è avvertito un forte rumore. "Cosa è successo?" ha chiesto Stefania Orlando, "Lore ha lanciato una sedia", la replica di Pamela Petrarolo.

Cosa è successo durante il blocco pubblicitario

"Ha lanciato una sedia? Ma perché cosa è successo? Qual è il motivo? Perchè ha avuto questa reazione?": cn queste parole Stefania Orlando ha provato a capire cosa fosse successo. La risposta è arrivata da Mariavittoria la quale ha spiegato: "Per la cosa di Helena. Jessica dice che è per il fatto che lui ha realizzato che gira tutto intorno a Helena". La reazione quindi sarebbe stata conseguente al confronto che il modello ha avuto con la sua "ex fiamma" nella casa.

Lorenzo Spolverato si è poi isolato in giardino con Shaila Gatta per confessarsi: "Mi sono dato forza tante volte. A me non interessa di star qui e dire "fatti forza", la sfida deve essere equivalente. E così non lo è", le parole prima che lo interrompesse Alfonso Signorini il quale, probabilmente, non si sarebbe accorto del lancio della sedia. "Cosa c'è che non va?" gli ha chiesto. "Sto recuperando le forze per proseguire. Non mi sento capito, mi sento schiacciato e sono stanco", la risposta.

In un video che circola su X registrato da un utente durante la diretta su Mediaset Extra, si può ascoltare lo sfogo di Lorenzo Spolverato durante il quale si dice "incredulo" di quanto il programma dia spazio a Helena Prestes: "Il programma va avanti grazie a lei, non ci sto credendo veramente. Io sono morto".

Lo scontro con Tommaso Franchi dopo la puntata

Al momento delle nomination Tommaso Franchi ha poi fatto una ramanzina a Lorenzo Spolverato in diretta tv. Lo ha incolpato di non essersi presentato davanti alla porta rossa per salutare Bernardo Cherubini, eliminato dal televoto. "Volevo nominare Lorenzo Spolverato. Posso immaginare il suo fastidio, non lo capisco ma lo immagino. Il fatto che sia uscita una persona che è stata qui per due mesi con noi e tu non sei stato presente neanche quando è andato via. Mi sembra una mancanza di rispetto, non trovo nessuna motivazione per questa cosa. Non la trovo", le parole che hanno fatto infuriare, nuovamente, il modello.

Lorenzo Spolverato dopo quanto accaduto, si è avvicinato a Tommaso Franchi e senza rispondere alle sue domande "In che modo ti ha mancato di rispetto?" e "Dov'eri?", ha dichiarato:

Stavo tremando, sto tremando ancora ora perché non sai che ca**o io ho dentro. Sai che Bernardo mi ha mancato di rispetto l'ultima volta? Non lo sai? Allora prima di parlare, prossima volta dovresti pensarci. Sai dov'ero? E mi vuoi bene? Vaf*anculo.

Andando via ha poi alzato la voce contro Iago – "Stai zitto, stai zitto. Cretino. Non capisci i momenti" – prima che intervenisse Maxime. "Ora basta, tutti basta per cortesia. Facciamo solo una figuraccia" ha urlato il concorrente.