Scontro al GF tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, lui si infuria e tira pugni al muro: “Me ne vado” Al Grande Fratello ieri sera Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno litigato animatamente. Le telecamere non hanno ripreso la lite, ma le loro urla si sono sentite nella conversazione tra Emanuele e Chiara in giardino. Dopo la lite il modello ha sbottato: “Io me ne vado”, le parole prima di tirare pugni al muro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella casa del Grande Fratello ieri sera è scoppiata una lite tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Stando ai video che circolano su X, la coppia della casa più spiata di Cinecittà si sarebbe resa protagonista di un acceso scontro che non sarebbe stato ripreso dalle telecamere in diretta. Le conversazioni tra gli altri concorrenti sono state, però, accompagnate dalle urla di sottofondo degli "Shailenzo", così come li hanno soprannominati i fan, durante la lite. Lorenzo Spolverato ha poi tirato pugni al muro, in bagno, nonostante i tentativi di Ilaria Galassi di fermarlo.

Le urla di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al GF, il video dello scatto d'ira

Stando alle immagini e ai video che circolano su X, nella casa del Grande Fratello ieri sera Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno litigato animatamente ma gli autori avrebbero preferito non riprendere il loro scontro. Durante la lite le telecamere del reality erano piazzate su Emanuele Fiori e Chiara Cainelli che stavano chiacchierando in giardino: nel video condiviso dagli utenti social su X, però, come sottofondo della loro conversazione si sentono soltanto le urla dei due inquilini innamorati.

Dopo lo scontro con la fidanzata, Lorenzo Spolverato avrebbe avuto uno scatto d'ira. "Io me ne vado così mi tolgo da mezzo al teatrino. Mi sono rotto i co*lioni. Devo tirare due cartelle al muro, vado in bagno" ha dichiarato prima di chiudersi nella stanza e dare pugni al muro. "Si è andato a sfogare in bagno, ha preso a pugni il muro" ha commentato Pamela. "Io ho paura" ha aggiunto Eva Grimaldi.

Le parole di Eva Grimaldi a Shaila Gatta: "Deve essere aiutato"

Dopo lo scontro, Eva Grimaldi ha parlato con Shaila Gatta di quanto accaduto. "Quando è così, deve essere aiutato. Non si accetta per una litigata del genere. Dovevi stare zitta, sentire cosa diceva. Lui diceva "Stai zitta, stai zitta, stai zitta". Dovevi sentire cosa ti diceva" ha commentato Eva Grimaldi. "Pensavo di poter essere una leggerezza per lui. Forse non siamo fatti l'uno per l'altra, forse non sono la donna per lui", le parole dell'ex velina.