Chiara Balistreri: "Ho un fratello più grande di me. Conoscerlo a 22 anni è stata una doccia fredda" Chiara Balistreri a Verissimo nella puntata di ieri, domenica 2 marzo 2025, ha raccontato di aver scoperto soltanto un anno fa di avere un fratello, nato due anni prima di lei. "Scoprirlo a 22 anni è stata una doccia fredda, ma anche uno spiraglio di luce", le parole della giovane vittima di violenza da parte dell'ex fidanzato.

A cura di Gaia Martino

Chiara Balistreri è tornata a Verissimo nella puntata di ieri, domenica 2 marzo. La giovane 22enne è stata vittima di violenze da parte del suo ex fidanzato Gabriel Costantin, da lei stessa denunciato, che riuscì a scappare dagli arresti domiciliari. A Silvia Toffanin ha raccontato com'è andata la seconda udienza del processo per maltrattamenti e lesioni: "L'ho rivisto dopo tre anni in tribunale. La sentenza ci sarà ad aprile" ha spiegato la giovane che nel talk di Canale5 ha anche presentato il fratello conosciuto solo un anno fa.

Le parole di Chiara Balistreri

Chiara Balistreri ha raccontato a Silvia Toffanin e al pubblico di Canale5 di avere scoperto l'esistenza di un suo fratello. Ha ricevuto un messaggio un anno fa circa: "Con mio padre ho un rapporto complicato: da piccola me ne facevo una colpa, ma ad oggi mi sono resa conto che devo lasciar perdere. Non mi è stato vicino. Un anno fa, però, mi è arrivato un messaggio da questo ragazzo che è mio fratello e mi diceva: "Ti sembrerà assurdo, ma io e te abbiamo lo stesso padre". La 22enne ha spiegato la sua reazione iniziale prima di entrare a fondo nella verità. "Io ero sulle mie e non gli ho creduto. Lui ha risposto alle mie domande mirate e mi sono informata. Lui è nato due anni prima di me e papà me lo ha confermato. Scoprirlo a 22 anni è stata una doccia fredda, ma anche uno spiraglio di luce. Mia mamma non sapeva niente perché poco dopo che mio fratello è nato, mio padre l'ha sposata", le parole. "Ho provato tanta rabbia, perché non dirmelo?" ha continuato prima che il fratello, Andrea, entrasse in studio.

L'incontro con Andrea a Verissimo

Andrea ha fatto il suo ingresso in studio a Verissimo e dopo aver abbracciato la sorella conosciuta da pochi anni, ha dichiarato: "Tornando a casa con una zia, mi disse che avevo una sorella. Non ho mai fatto domande, non volevo mettere in difficoltà mia mamma". Quando si sono conosciuti, "ho voluto solo concentrarmi sul nostro rapporto, e costruirlo" ha dichiarato Chiara. Andrea ha aggiunto: "Ho scoperto la sua storia quando lui è tornato. Non è stato facile per me, mi sentivo impotente. Ho provato a esserci per lei in questo momento".