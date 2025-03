Chiara Cainelli al GF: “Ho vissuto la depressione dopo una rottura. Volevo sparire, mi sentivo una fallita”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata del 10 marzo del Grande Fratello, Chiara Cainelli ha tracciato la sua linea della vita. La concorrente si è raccontata in diretta: dall'infanzia a Trento con il fratello gemello Stefano al divorzio dei genitori, passando per l'infanzia e il periodo della depressione vissuto dopo una convivenza andata male.

L'episodio di razzismo e la separazione dei genitori

Chiara è nata in Bolivia e a 9 anni ha vissuto un episodio di razzismo a scuola, quando la maestra ha fatto a suo fratello gemello Stefano una battuta sugli stranieri. Quella situazione l'ha profondamente segnata e ha contribuito a rendere ancora più complicato il rapporto tra i genitori, che poco dopo si sono separati. "Mia mamma è sempre stata molto sensibile. Quando è successo quell'episodio, cercava un sostegno da parte di mio padre, che invece soffriva a modo suo. Già le cose non andavano bene, litigavano spesso e molte volte mi sentivo la causa", ha spiegato Chiara.

Per non pesare più sui genitori, a 18 anni è andata via di Casa ed è andata a convivere con il fidanzato di allora. Un'esperienza che però non è andata come sperava, vista anche la giovane età: "Non avevo gli strumenti per uscire di casa, è andata male. Sentivo la necessità di non dover più dipendere dai miei genitori, di non dover essere un peso per loro. Siamo stati insieme per 4 anni".

Il racconto della depressione: "Volevo sparire, mi sentivo fallita"

Finita l'esperienza della convivenza e la storia d'amore con il fidanzato di allora, Chiara ha vissuto un periodo di depressione: "Volevo sparire. Mi ero affidata totalmente a lui lasciando da parte i miei sogni, vivevo attraverso i suoi occhi. E quando tutto è finito, non sapevo da dove ripartire. Mi sentivo una fallita". A starle accanto sempre la mamma, nonostante lei cercasse di allontanarla: "Mia madre c'era per quanto non la volessi. Un giorno mi disse ‘mi arrendo, non ce la faccio più', poi aggiunse ‘ti chiedo solo una cosa, tu ti vuoi bene?' Mi disse ‘ti voglio bene' e sono andata a riprendermi tutto".

La sorpresa del fratello Stefano al GF

Una parte importante della vita di Chiara è il fratello gemello Stefano, dal quale si separò in seguito al divorzio dei genitori. Lei rimase con la mamma, mentre lui con il padre. Durante l'adolescenza non si sono visti, mentre oggi stanno cercando di riallacciare i rapporti. Nella puntata del 10 marzo del GF, il ragazzo ha voluto farle una sorpresa. Davanti alla sorella, ha detto:

Devi mostrarti per quello che sei, volevo esserci e sostenerti. Il fatto che ci siamo allontanati mi ha fatto male, ma questo dolore mi ha fatto ragionare sulla vita. Ti ho aspettato e sapevo che saresti tornata, infatti è stato così. Mi mancavi tanto perché fin da bambini abbiamo vissuto un amore immenso da parte dei nostri genitori.