Bernardo Cherubini importuna Amanda Lecciso durante la festa del GF, il video e le reazioni in Casa Ieri sera, durante la festa a tema nella casa del GF, Bernardo Cherubini ha ballato alle spalle di Amanda Lecciso ma il suo comportamento non sembrerebbe essere stato gradito. La concorrente, dopo l’episodio, ha lasciato la festa e si è isolata in giardino. Zeudi ha commentato: “Non è stata una bella scena”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Ieri sera, sabato 18 gennaio 2025, i concorrenti della casa del Grande Fratello si sono divertiti con un party a tema. Prima che Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta litigassero animatamente, si è verificato un episodio che sta facendo discutere gli utenti social, appassionati del programma, su X. Circola un video che mostra il ballo di Bernardo Cherubini alle spalle di Amanda Lecciso: la concorrente non avrebbe apprezzato il gesto del suo inquilino e avrebbe lasciato la festa.

Il video di Bernardo Cherubini e Amanda Lecciso

Bernardo Cherubini durante il party nella casa del Grande Fratello si è avvicinato ad Amanda Lecciso mentre era di spalle, ma la concorrente non sembrerebbe aver reagito bene. Ha urlato, infatti, prima di allontanarsi dal suo inquilino. "Bernardo stasera sei provocante" ha commentato Shaila Gatta, "No no, vabbè", ha aggiunto Javier Martinez portandosi le mani al viso.

Amanda Lecciso lascia la festa, Zeudi: "Non è stata una bella scena"

L'atteggiamento di Bernardo Cherubini non è stato gradito da Amanda Lecciso che, stando alle immagini della diretta che circolano ora su X, ha deciso di lasciare la festa. "Non è stata una bella scena. Cose non belle, lei si è offesa" ha raccontato Zeudi Di Palma a Lorenzo Spolverato. Le telecamere della casa, infatti, hanno ripreso il momento in cui Amanda Lecciso si è isolata in giardino.

I dubbi di Amanda Lecciso su Bernardo Cherubini

Prima della festa, Amanda Lecciso si era confrontata con Stefania Orlando riguardo il comportamento di Bernardo Cherubini che, nella scorsa puntata in diretta su Canale5, aveva nominato con l'accusa di non essersi ancora esposto. "Non è tornato sui suoi passi, dovrebbe ammettere di aver sbagliato, dovrebbe mettersi in discussione. Mi dispiace. Lui è molto carino con me, ma io non credo a tutta quella roba", le parole della concorrente alla sua inquilina.