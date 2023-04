Berlusconi e Toffanin, ponte di relax a Portofino con i figli dopo le preoccupazioni familiari Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono stati immortalati insieme alla famiglia a Portofino, il borgo ligure di cui Berlusconi è cittadino onorario, dove hanno trascorso il ponte del 25 aprile. Ecco le foto che Fanpage.it è in grado di mostrarvi.

A cura di Andrea Parrella

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin alla ricerca di una rinnovata serenità, dopo le ultime settimane tumultuose. A seguito di giorni di preoccupazione per le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, l'amministratore delegato Mediaset e la conduttrice sono stati immortalati insieme alla famiglia a Portofino, il borgo ligure di cui Berlusconi è cittadino onorario, dove hanno trascorso il ponte del 25 aprile. Niente di speciale, solo qualche ora da dedicare agli affetti familiari e alla sua grande passione: il mare.

Nelle foto che vi mostriamo Pier Silvio Berlusconi viene immortalato in diversi momenti di relax puro. Prima due passi a Portofino insieme alla compagna e ai due figli, Lorenzo Mattia di 12 anni e Sofia Valentina di 7 anni. Poi un tuffo nelle acque di Paraggi dopo una lunga remata sulla tavola Sup di cui Pier Silvio è da tempo appassionato.

Le voci sulle nozze tra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin

Pier Silvio Berlusconi, che il 28 aprile compirà 54 anni, è intanto al centro di voci secondo le quali, a breve, potrebbe chiedere a Silvia Toffanin di sposarlo. L’amministratore delegato di Mediaset vive da 21 anni una felice storia d’amore con la conduttrice e insieme hanno dato vita and una famiglia molto unita della quale fanno parte i due piccoli Sofia Valentina e Lorenzo Mattia Berlusconi. Manca solo il coronamento del matrimonio, del quale si è chiacchierato più volte negli ultimi anni, ma che di fatto non è mai arrivato. Di recente, tuttavia, si parla spesso di questa ipotesi. Lo ha fatto scherzosamente Silvia Toffanin, ospite di Pio e Amedeo in Tv alcune settimane fa, ora lo ribadisce Diva e Donna pubblicando un'indiscrezione secondo cui Pier Silvio avrebbe fatto questa promessa proprio al padre, Silvio Berlusconi, reduce da settimane complesse in relazione ai suoi problemi di salute. Che la coppia convoli a nozze o meno, la loro stabilità non pare in discussione.