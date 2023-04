Pier Silvio Berlusconi sposerà Silvia Toffanin: “L’ha promesso a papà Silvio” Di fiori d’arancio si vocifera da anni, ma il sogno del matrimonio tra l’amministratore delegato di Mediaset e Silvia Toffanin non è mai diventato realtà. Sembra tuttavia che Piersilvio abbia fatto una promessa al padre, ricoverato dallo scorso 5 aprile al San Raffaele di Milano.

A cura di Giulia Turco

Pier Silvio Berlusconi potrebbe finalmente portare all’altare Silvia Toffanin, compagna di una vita e mamma dei suoi figli. L’amministratore delegato di Mediaset vive da 21 anni una felice storia d’amore con la conduttrice e insieme hanno dato vita and una famiglia molto unita della quale fanno parte i due piccoli Sofia Valentina e Lorenzo Mattia Berlusconi. Manca solo il coronamento del matrimonio, del quale si è chiacchierato più volte negli ultimi anni, ma che di fatto non è mai arrivato.

La promessa fatta a Silvio Berlusconi

Sembra che, tuttavia, negli ultimi tempi nella famiglia Berlusconi si sia parlato concretamente di fiori d’arancio. In parte lo ha lasciato intendere Silvia Toffanin che, intervistata da Pio e Amedeo a Felicissima Sera, è stata al gioco dei due comici senza negare la possibilità delle nozze. Ora, lo conferma un’indiscrezione finita sulla prima pagina del settimanale Diva e Donna.

Piersilvio sposerà la compagna e mamma dei suoi figli, “lo ha promesso a papà Silvio”, è convinta la testata. Il leader di Forza Italia, è ricoverato al San Raffaele di Milano dallo scorso 5 aprile per via di un’infezione legata alla sua leucemia mielomonocitica cronica. Proprio di recente, il figlio gli avrebbe promesso di fare il passo decisivo per la sua famiglia. A quanto pare il padre ha in cuor suo il desiderio di vedere Pier Silvio e Silvia sposarsi, da parecchio tempo.

L'ipotesi sulle nozze a Portofino

Esattamente un attimo prima si vociferava dell’ipotesi concreta sulle nozze. Era aprile del 2022 quando il sindaco di Portofino si era sbilanciato sull’argomento, lasciando intendere sulle pagine del settimanale Nuovo che la cittadina ligure potesse ospitare una cerimonia imminente. “Sarebbe un onore poter celebrare le loro nozze”, spiegava Matteo Viacava, fornendo già un’ipotesi sui primi dettagli della festa. “Può darsi che decidano di sposarsi nella chiesetta di San Sebastiano e di fare la festa nella nuova proprietà”. Da poco infatti, l’ad Mediaset aveva concluso la trattativa per l’acquisto di Villa San Sebastiano, una proprietà di oltre mille metri quadrati, 15 camere da letto e 11 bagni, dove la famiglia Berlusconi avrebbe progettato di andare a vivere in pianta stabile.