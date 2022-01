Benedetta Rossi in ospedale per un intervento alla schiena: “Devo cercare di essere forte” La foodblogger Benedetta Rossi è arrivata in ospedale ieri sera in vista dell’operazione alla schiena a cui deve sottoporsi: deve farsi forza, racconta ai fan, ma per fortuna non si sente sola.

A cura di Gaia Martino

Sono giorni difficili per Benedetta Rossi, l'amata foodblogger marchigiana di Fatto in casa da Benedetta, costretta ad un ricovero in ospedale. Pochi giorni fa ha comunicato ai suoi follower di doversi sottoporre ad un'operazione alla schiena che rimanda da troppo tempo. È arrivato il giorno dell'intervento e ieri sera, prima di ricoverarsi, ha condiviso con i suoi fan un selfie scattato con suo marito, Marco Gentili.

Il selfie prima del ricovero

La foodblogger marchigiana, volto di Fatto in casa da Benedetta, si è ricoverata in ospedale per sottoporsi ad un intervento alla schiena. La preoccupazione è molta ma per fortuna non è sola. Al suo fianco c'è Marco Gentili, il marito, che la stringe prima di entrare in ospedale:

Foto al volo pochi minuti prima del ricovero. Marco mi ha accompagnato fino a qui, ora devo cercare di essere forte, ma so di non essere sola, vi voglio tanto bene!

Tantissimi messaggi di affetto e vicinanza hanno arricchito il post condiviso su Instagram, tra questi Sandra Milo che scrive: "Hai il sostegno e le preghiere di un foltissimo gruppo di amici che sono con te, seppur a distanza".

Il messaggio di Benedetta dall'ospedale

Benedetta Rossi si trova dunque in ospedale e attraverso le sue IG story ha provato a tranquillizzare i fan condividendo alcune parole. In primis ha postato una conversazione di Whatsapp in cui comunica che è arrivato il momento: questa mattina alle ore 8 e 30 circa ha scritto in chat ‘Vado‘. A questa story ne segue un'altra nella quale ringrazia i seguaci per l'affetto ricevuto in queste ore. "Era già capitato in altre occasioni ma ogni volta restiamo sorpresi di come tra così tante persone, che si conoscono solo virtualmente, si possa creare un legame così vero e profondo". Infine conclude esprimendo la sua gratitudine confessando di non sentirsi mai sola: "