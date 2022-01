Benedetta Rossi come sta: le condizioni della blogger sono in miglioramento Gli aggiornamenti sulle condizioni di Benedetta Rossi minuto per minuto: ora è in piedi e riesce a deambulare.

Nuovi aggiornamenti su Benedetta Rossi, la blogger di "Fatto in casa da Benedetta" si è operata e l'intervento è riuscito. Prosegue la sua riabilitazione dopo l'operazione riuscita perfettamente: "Eccomi finalmente in piedi", racconta la blogger, "o quasi".

Gli aggiornamenti in un video

Benedetta Rossi ha pubblicato una foto e un video nel quale la si vede con un deambulatore e con l'aiuto di uno specialista al suo fianco. C'è ottimismo, come scrive lei stessa:

Eccomi finalmente in piedi…o quasi 👍 Ora ci vorrà tempo e pazienza per poter tornare alla solita vita. Eh si ci metterò un po’ ma prima o poi ricomincerò a rompervi le scatole con le mie ricette 😊 Approfitto di questo post per ringraziarvi tutti, mi siete stati sempre vicini con messaggi carichi di affetto e di consigli, esattamente come come si fa con una cara amica. Non so se riuscirò mai a leggerli tutti ma l’ho apprezzato tanto e non lo dimenticherò mai ❤️

L'operazione alla schiena

Benedetta Rossi, popolarissima foodblogger marchigiana e volto noto del programma Fatto in casa da Benedetta, si era ricoverata nelle scorse ore in ospedale per sottoporsi ad un intervento alla schiena. Lo aveva annunciato qualche giorno fa sui social network: "Devo fermarmi", aveva detto.

Ho ricevuto una conferma e tra un paio di giorni mi dovrò ricoverare per affrontare un intervento alla schiena che rimando da troppo tempo.Comunicare questi aspetti della vita sui social è complicato, ma cercherò di farlo nel modo più sincero possibile. Intanto Vi auguro una bellissima giornata

Stando a quanto rivelato da Benedetta Rossi nell'ultimo aggiornamento, l'operazione si è conclusa positivamente. La riabilitazione durerà ancora per un po' (dovrebbe essere di circa 30 giorni), dopodiché la blogger tornerà come prima, meglio di prima a occupare gli stream dei social e della tv per le sue succulenti ricette.