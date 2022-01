Problemi di salute per Benedetta Rossi, l’annuncio sui social: “Mi fermo, purtroppo devo operarmi” Benedetta Rossi ha comunicato la decisione di effettuare il ricovero in ospedale per affrontare un intervento alla schiena: “Non posso più rinviare”.

Benedetta Rossi, l'amata foodblogger marchigiana di Fatto in casa da Benedetta, dovrà fermarsi per un po' per un ricovero in ospedale programmato e che ha rinviato già da tempo. Pochi minuti fa, sui suoi profili social, ha comunicato ai suoi follower la decisione: "Ho ricevuto una conferma e tra un paio di giorni mi dovrò ricoverare".

L'intervento di Benedetta Rossi

Un martedì mattina non come tutti gli altri per Benedetta Rossi, che nonostante tutto continua a sorridere: "È un po' forzato perché in realtà ho qualche preoccupazione". La foodblogger amata da tutti però mantiene la calma. Ecco cosa è successo e cosa ha raccontato sui social network:

Eccomi qua alle 10:27 di questo martedì mentre cerco di sorridere a Marco che mi fa una foto È un sorriso un po’ forzato in realtà ho qualche preoccupazione, ho ricevuto una conferma e tra un paio di giorni mi dovrò ricoverare per affrontare un intervento alla schiena che rimando da troppo tempo.Comunicare questi aspetti della vita sui social è complicato, ma cercherò di farlo nel modo più sincero possibile. Intanto Vi auguro una bellissima giornata

Benedetta Rossi e Marco Gentili insieme dal 2009

In pochissimo, il messaggio di Benedetta Rossi è stato condiviso e commentato da decine di migliaia di follower, da tutti i social di cui dispone la patron di "Fatto in casa da Benedetta". La cuoca e foodblogger è ormai una vera e propria istituzione di un certo modo di comunicare il cibo, un modo sincero e genuino, proprio come il rapporto con l'amato marito Marco Gentili. La coppia è sposata dal 2009 e condivide da sempre vita privata e professionale. La loro vita in campagna, infatti, è anche quella di un'azienda agricola e rustica: un agriturismo ad Altidona, in provincia di Fermo, che si chiama "La Vergara". Anche in questa nuova battaglia, Marco Gentili sarà al fianco di Benedetta Rossi.