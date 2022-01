Benedetta Rossi, le prime parole dopo l’operazione: “Il miglior sorriso che riesco a fare” A poche ore dalla notizia della sua operazione, Benedetta Rossi ha rassicurato tutti i suoi fan: “L’intervento è riuscito”.

A cura di Andrea Parrella

È andata bene l'operazione di Benedetta Rossi. L'amatissimo volto televisivo ha dato prontamente notizia ai suoi fan non appena terminato l'intervento al quale aveva detto di doversi sottoporre: "È andata ! L’intervento è riuscito. Io sto bene…ma questo è il sorriso migliore che riesco a fare in questo momento". Il volto chiaramente provato dagli effetti dell'operazione, ma un accenno di sorriso rassicurante verso l'inquadratura. Migliaia le reazioni positive alla notizia rassicurante del volto televisivo, con auguri di pronta guarigione per lei. Il rapporto di Benedetta Rossi con i suoi follower è molto stretto e da sempre l'interazione è costante.

Perché Benedetta Rossi si è operata

La foodblogger marchigiana, volto noto del programma Fatto in casa da Benedetta, si era ricoverata nelle scorse ore in ospedale per sottoporsi ad un intervento alla schiena. Con lei c'è Marco Gentili, il marito: "Foto al volo pochi minuti prima del ricovero – aveva scritto nel precedente post – Marco mi ha accompagnato fino a qui, ora devo cercare di essere forte, ma so di non essere sola, vi voglio tanto bene!".

Il messaggi di rassicurazione per i fan

Attraverso le sue IG story Rossi aveva provato a tranquillizzare i fan condividendo alcune parole. Prima postando conversazione Whatsapp in cui comunicava fosse giunto il momento. Poi i ringraziamenti ai fan che la sostenevano in questo momento complicato: "Era già capitato in altre occasioni ma ogni volta restiamo sorpresi di come tra così tante persone, che si conoscono solo virtualmente, si possa creare un legame così vero e profondo". Infine conclude esprimendo la sua gratitudine confessando di non sentirsi mai sola: "La vita è bellissima ma è anche piena di ostacoli. Noi sappiamo di essere fortunati perché ogni volta che dobbiamo attraversare un momento difficile, non ci sentiamo mai soli".