Belen Rodriguez: “Santiago dorme ancora con me e Stefano, di noi pensa che siamo due matti” Belen confessa a Costanzo il suo desiderio di portare in Argentina Stefano De Martino. “Ci andremo in agosto, anche se ci lasciamo lo costringo lo stesso”, scherza. Prima però hanno in programma il Capodanno a Napoli 2023, con la loro prima conduzione di coppia.

A cura di Giulia Turco

Belen Rodriguez torna al Maurizio Costanzo Show dopo diversi anni. Si parla della sua carriera lavorativa, per il secondo anno approdata a Le Iene di Italia 1 al fianco di Teo Mammucari, e del ritorno di fiamma con De Martino, tema che Costanzo sa come trattare con domande pungenti.

Belen porterà De Martino in Argentina dalla sua famiglia

"Con De Martino come va?", chiede il giornalista. "Chi? Ah sì, forse me lo ricordo vagamente… ho capito chi è", scherza la showgirl. "Tutto bene, a casa tutto bene". Costanzo è curioso di sapere se Belen ha in programma un viaggio in Argentina prossimamente, magari con la famiglia riunita. "In Argentina è da un po' che non ci vado. Volevo andarci per Capodanno, ma non riesco per impegni di lavoro", spiega. "Ci andrò il prossimo agosto, con De Martino. Anche se ci lasceremo, lo costringerò lo stesso", confessa. In fondo hanno un figlio in comune, Santiago, che oggi ha 9 anni e che "ormai è un ragazzino. Anche se dorme ancora con noi", ammette Belen. "Lui sta divinamente. Cosa pensa di noi? Quello che deve pensare, che siamo due matti, per bene però".

Belen e Stefano, Capodanno a Napoli e prima conduzione di coppia

Ha fatto scalpore la notizia della villa a Posillipo che De Martino ha preso per sé e la sua famiglia dopo il ritorno di fiamma con Belen. Intervistato da Fanpage.it, il conduttore ha ammesso che è soltanto in affitto, ma non h dubbi comunque sul fatto che morirà a Napoli. Dalla scorsa estate Stefano e Belen passano sempre più tempo libero nel capoluogo partenopeo. Presto sarà anche il lavoro a portarli a Napoli, visto che parteciperanno entrambi al Capodanno al Plebiscito 2023. Si tratta della prima conduzione di coppia per loro, che apriranno le danze alla musica per una tre giorni di spettacoli, dal 29 al 31 dicembre.