Belén Rodriguez paragonata alla Madonna Addolorata: "Sguardo da martire, noiosa", la replica della showgirl Belén Rodriguez ha replicato a coloro che sui social la accusano di avere costantemente "uno sguardo da martire, da Madonna Addolorata".

A cura di Daniela Seclì

Belén Rodriguez è molto attiva sui social. Sui suoi profili condivide con i follower progetti lavorativi e scatti in compagnia delle persone che ama. Alcuni utenti, tuttavia, hanno notato in lei uno sguardo triste e malinconico e non si sono di certo tirati indietro quando si è trattato di farglielo notare in modi decisamente poco cortesi. La showgirl argentina ha replicato.

Belén Rodriguez e i commenti sul suo sguardo triste

Belén Rodriguez ha pubblicato su Instagram un video in cui presenta la linea di una nota marca di indumenti intimi. Tra i tanti commenti, in parte al vetriolo e in parte lusinghieri, quello di una utente ha attirato la sua attenzione. La donna ha scritto: "Ma perché ha sempre questo sguardo da Madonna Addolorata?". La showgirl argentina ha deciso di replicare in modo lapidario. Belén Rodriguez ha risposto: "Perché ho il dolore dentro". Ma non è tutto. Un'altra utente ha fatto eco alla precedente dicendo: "Sempre lo sguardo da martire, da addolorata come se avesse le visioni ogni volta, che donna noiosa". La quarantenne ha replicato anche in questo caso: "Addolorata sicuramente. Noiosa? Devi fare la fila, per divertirti intendo".

Il rapporto con il suo corpo dopo i 40 anni

In una recente intervista rilasciata al Corriere della sera, Belén Rodriguez ha raccontato come è cambiato il rapporto con il suo corpo a 40 anni: "Non mi sento vecchia". E ha aggiunto: "Il sogno di ogni donna è avere il fisico dei 30 anni, con la consapevolezza dell'età matura. Certo, mi dispiace vedere il corpo che cambia, la gamba che non è tonica come una volta, ma non mi lamento, la genetica mi ha aiutato". Ha ammesso che ama provocare:

Sono una grande provocatrice, a volte anche in modo inconsapevole, altre con una certa dose di premeditazione. […] A me piace provocare, mi piace mostrarmi, sono egocentrica, altrimenti non farei questo lavoro. Mi piace giocare con la sensualità. Io sono Belén.