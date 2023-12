Beatrice Valli sulle critiche dopo il parto: “Non si torna in forma per forza in tre ca**o di mesi” Beatrice Valli replica a chi critica il suo corpo: “Non vorrei più leggere queste cattiverie. Vi pregherei di andare a risolvere le vostre problematiche o frustrazioni da altre parti”.

A cura di Daniela Seclì

Beatrice Valli è stanca delle critiche ingiustificate e gratuite che riceve sui social da quando è diventata mamma per la quarta volta. L'imprenditrice, influencer ed ex volto di Uomini e Donne, ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram, nel quale ha precisato che – dopo il parto – non bisogna per forza tornare in forma entro tre mesi. Ha chiarito che la sua priorità al momento è prendersi cura di Matilda Luce, la sua ultima figlia.

Beatrice Valli replica alle critiche

Beatrice Valli, su Instagram, ha replicato a chi ha criticato il suo corpo e a chi è convinto che sia di nuovo in dolce attesa. La ventottenne ha chiarito di non avere interesse a tornare subito in forma, perché le sue priorità al momento sono altre e riguardano la sua bambina:

Non sono incinta del quinto figlio, non mi interessa tornare in forma il prima possibile come tante persone possono pensare, non mi interessa fare una dieta ma prendermi cura della mia bambina, mangiando sano per produrre latte buono per lei. Mi prendo cura in primis di star bene con me stessa e non dover dimostrare che la ripresa del parto debba essere per forza in tre caz** di mesi. Dopo quattro gravidanze il corpo ci mette molto più tempo a riprendersi e lo rispetto. Ultima cosa. Ascoltate il vostro star bene e non le persone che devono per forza giudicare. Prendetevi il vostro tempo, di dimostrare solo a voi stesse quanto davvero abbiate bisogno in un momento così delicato come il post-parto di essere coccolate e amate. E che l'unica cosa che volete sentirvi dire in quei mesi sarà: forza e coraggio, la ripresa mentale sarà faticosa ma questo viaggio è lungo e pieno di bellissimi traguardi.

La battaglia di Beatrice Valli e le parole per Marco Fantini

Beatrice Valli, infine, ha spiegato che continuerà a combattere perché chi usa i social capisca che spesso la perfezione che viene ostentata non è reale: "Combatterò sempre su questo tema. Nonostante le persone facciano vedere attraverso i social che tutto è facile, semplice e stupendo, in realtà non è sempre così. Prendetevi cura della vostra mente non del vostro apparire. Se siete belle dentro, tutte le persone vedranno quanto brillerete fuori". E ha concluso, ringraziando il marito Marco Fantini:

Ringrazierò sempre mio marito per farmi da specchio di quella che sono. Spesso, quando leggo questi messaggi, mi trovo mille difetti che in realtà sono solo le insoddisfazioni delle persone che ti buttano addosso per sentirsi meglio con se stesse. Ripetetevi sempre quanto siete davvero belle dentro. E con questo vi saluto e non vorrei più leggere queste cattiverie sotto le mie foto/video. Vi pregherei di andare a risolvere le vostre problematiche o frustrazioni da altre parti! Abbiamo bisogno di cose belle, vere ed essere davvero libere di essere quello che vogliamo.