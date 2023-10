Beatrice Luzzi e Gerdard Butler, le foto dell’estate di passione con l’attore di Hollywood Era l’estate del 2004, Ischia a fare da cornice. Reduce dal successo della soap opera Vivere, Beatrice Luzzi all’apice per il personaggio di Eva Bonelli si beava del ruolo di instancabile romantica, lasciandosi travolgere dalla passione con il divo del cinema internazionale, il britannico Gerdard Butler.

A cura di Giulia Turco

Oggi è tra i protagonisti indiscussi della Casa del Grande Fratello, al centro di dinamiche che hanno visto schierarsi i concorrenti in un fastidioso tutti contro una, ma c’era un tempo in cui l’attrice, reduce dal successo della soap opera Vivere, si beava del ruolo di instancabile romantica, lasciandosi travolgere dalla passione con divi del cinema internazionale. A riportare alla memoria quegli anni ci pensa il settimanale Chi.

L'estate d'amore ad Ischia con Gerard Butler

Sarebbe una vera e propria operazione amarcord per Beatrice Luzzi se solo potesse sfogliare le pagine del settimane, che le dedica un servizio romanticissimo pubblicando alcune sue foto di altri tempi. Sono passati quasi vent’anni da quell’estate del 2004 trascorsa all’Ischia Global Fest, in uno degli hotel delle star internazionali. Il suo charm di attrice e la conoscenza delle lingue sarebbero state un vero e proprio lasciapassare per le serate romantiche trascorse in dolce compagnia di Gerard Butler, l’attore britannico di Attacco al potere, ai tempi reduce dal successo del ruolo di Terry Sheridan, al fianco di una fascinosa Angelina Jolie nel film di Tomb Raider. Beatrice Luzzi si godeva il successo delle soap opera italiane e guardava in avanti grazie ad un ruolo avuto in un film di Guy Ritchie, Travolti dal destino, che aveva per protagonista Madonna. Quella settimana, con la cornice di Ischia alle loro spalle, l’hanno trascorsa tutta insieme, tra baci a bordo piscina e un’inebriante spensieratezza. Lei in seguito lo ha accompagnato anche su un set, per scattare alcune foto, come racconta il settimanale Chi. La passione sarebbe durata fino a quando l’attore britannico non avrebbe incontrato l’amore con un’altra attrice italiana, Chiara Conti, reduce da Non è la Rai.

La famiglia e il matrimonio finito con Alessandro

Beatrice Luzzi invece in seguito ha sposato il compagno Alessandro, insieme al quale ha costruito una famiglia e avuto due figli. “Eva Bonelli mi manca, anche se lei era molto differente rispetto a me. Ma perdendo lei ho trovato quello che cercavo: l’amore di una famiglia, dei figli, di un marito meraviglioso. Intanto continuo a recitare in teatro e realizzando documentari e corti, aspettando qualche proposta dalla tv”, raccontava nel 2011 a Gran Hotel a proposito del suo personaggio di Vivere. Il suo matrimonio è finito nel 2019, ma nonostante la separazione i due continuano ad avere un rapporto pacifico per i due figli. Molto riservata sulla sua vita privata, pare che oggi l’attrice sia single.