Ashley Benson di Pretty Little Liars sposa e presto mamma: le nozze segrete con Brandon Davis Ashley Benson ha sposato Brandon Davis, nipote del noto magnate del petrolio Marvin Davis. I due sarebbero convolati a nozze recentemente e a “tradirli” sarebbe stata una foto della mamma di lei su Instagram, in cui la coppia appariva con le fedi. In più, la star di Pretty Little Liars è anche in dolce attesa per la prima volta.

A cura di Elisabetta Murina

Ashley Benson e Brandon Davis si sono sposati. Stando a quanto fa sapere Entrateinment Tonight, la star di Pretty Little Liars è recentemente convolata a nozze con il nipote del magnate del petrolio Marvin Davis. La conferma arriverebbe dopo che la madre di lei, Shannon Benson, ha condiviso su Instagram una foto della coppia con indosso le fedi nuziali. La proposta di matrimonio era arrivata lo scorso luglio e, in più, l'attrice è anche in dolce attesa per la prima volta.

Ashley Benson e Brandon Davis si sono sposati

Stando a quanto fa sapere ET, la star di Pretty Little Liars è recentemente convolata a nozze con il compagno Brand Davis, dopo la proposta di matrimonio arrivata lo scorso luglio. Una cerimonia di cui non si conoscono dettagli e di cui i diretti interessati non hanno pubblicato nemmeno uno scatto, sinonimo del voler mantenere una certa privacy intorno alla relazione. A "svelare" il matrimonio ci ha pensato la mamma della neo sposa, Shannon Benson, che su Instagram ha condiviso uno scatto della coppia in cui entrambi indossano le fedi nuziali. Chissà che presto non condivideranno loro stessi qualche informazione in più riguardo al loro grande giorno.

L'attrice incinta del primo figlio con Brandon Davis

Oltre alle nozze appena celebrate, Benson ha un altro grande motivo per festeggiare: è incinta del primo figlio con il neo marito Brandon Davis. Una notizia che circolava già da qualche settimana, quando per primo In Touch Weekly aveva parlato di gravidanza per la nota attrice, dopo che era stata avvistata con un pancione sospetto. "Non so a che mese sia, ma di certo è in dolce attesa almeno da settembre", aveva fatto sapere una fonte al sito americano. Ora, l'attrice è stata avvistata mentre visita un negozio dedicato ai neonati a Beverly Hills insieme al marito, apparendo con un pancione ancora più grande della scorsa volta. La gravidanza sarebbe quindi quasi al termine e prossimamente diventerà mamma.