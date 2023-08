“Armando sembra freddo con te”, la replica di Nicole Mazzoccato a chi ha dubbi sul suo fidanzato “Sembra freddo con te”, ha scritto un utente su Instagram a Nicole Mazzoccato a proposito del suo rapporto con il fidanzato Armando Anastasio. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di replicare, spiegando come stanno le cose.

Rientrata a Milano dopo una vacanza a Capri, Nicole Mazzoccato ha risposto ad alcune domande dei follower su Instagram. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in passato fidanzata con il tronista Fabio Colloricchio, oggi è legata al calciatore Armando Anastasio, dal quale ha avuto il figlio Paolo.

"Armando è freddo con te", la replica di Nicole Mazzoccato

Tra le tante domande e curiosità arrivate a Nicole, alcune riguardavano il rapporto con il fidanzato Armando Anastasio, padre del figlio Paolo, che da poco ha compiuto un anno. I due sono una coppia dal 2021 e presto diventeranno anche marito e moglie. Secondo alcuni follower, il calciatore sembrerebbe "freddo" nel rapporto con lei. L'ex corteggiatrice ha spiegato che non è affatto così, anzi, è solo una questione di riservatezza:

È l'uomo più passionale e più premuroso che abbia mai conosciuto. Il fatto di essere riservati e di non mettere limoni, baci e abbracci nei social non vuol dire che ci sia della freddezza… vi prego… non credete a tutte le cose che vedete sui social, più le cose sono riservate e più funzionano, più si esibiscono e più hai bisogno di dimostrare agli altri e a te stesso che tutto va bene, anche se non è così. Almeno… io la penso così, anche per esperienza.

Nicole Mazzoccato e l'idea di un secondo figlio

Fidanzati da due anni, Armando e Nicole stanno pian piano costruendo la loro famiglia. Nel 2o22, ad agosto, sono diventati genitori per la prima volta del piccolo Paolo, che ha da poco compiuto un anno, festeggiato durante la vacanza a Capri. In futuro l'ex corteggiatrice non esclude la possibilità di avere un altro bimbo o un'altra bimba, così da dare un fratellino o una sorellina al suo primogenito: "Sia io che Armando abbiamo rispettivamente un fratello (io) e due sorelle (lui) e voremmo che anche Paolo avesse un fratellino o una sorellina".