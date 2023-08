“Armando Incarnato fuori da Uomini e Donne”: il cavaliere del Trono Over replica e si sfoga Armando Incarnato ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram. Da giorni circolano indiscrezioni in cui si ipotizza la sua uscita di scena a Uomini e Donne.

A cura di Daniela Seclì

Negli ultimi mesi, è serpeggiata sui social e su testate come Blasting News l'indiscrezione secondo la quale Armando Incarnato rischierebbe di essere cacciato da Uomini e Donne. La presunta motivazione risiederebbe negli accesi scontri verbali di cui è stato protagonista nelle passate edizioni del programma condotto da Maria De Filippi. Un fervore incompatibile con la decisione di Pier Silvio Berlusconi di mettere un punto al trash nelle trasmissioni Mediaset. L'indiscrezione sembra essere giunta anche all'orecchio del diretto interessato, che ha replicato sui social.

Armando Incarnato e l'indiscrezione sull'addio a Uomini e Donne

Armando Incarnato ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram, che in molti hanno ricondotto proprio all'indiscrezione sulla sua uscita di scena a Uomini e Donne, gossip che è stato commentato con soddisfazione da altri ex volti del programma come Pamela Barretta che sui social ha scritto: "Caro Armandino, la ruota gira. Che gioia, grazie Pier Silvio, l'Italia ti ringrazierà. Perché poi alla fine è importante la coerenza. Se non vuoi il trash, via certi elementi". Così, in queste ore, è arrivato lo sfogo di Armando Incarnato.

Lo sfogo del cavaliere del Trono Over

Armando Incarnato si è detto stanco degli articoli sul suo conto, definendole "notizie fake, prive di fondamento, cose che non stanno né in cielo, né in terra". Quindi, si è sfogato: "Grazie alla vostra mania di grandezza e alla voglia che avete di far credere agli utenti che sapete tutto su tutti, una persona a me molto cara sta crescendo con un'idea sbagliata nei miei confronti". E ha concluso:

Guardate bene l'orologio e ricordatevi che il tempo è galantuomo, non avete rispetto di niente e di nessuno e a tempo dovuto, non avrò rispetto di niente e di nessuno.

Non resta che attendere settembre. Le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne sveleranno chi è in studio e chi è rimasto a casa.