Arisa: “Sono innamorata. Vito Coppola? Mi vorrebbe nella sua vita senza essere invadente” Arisa spiega il rapporto con il ballerino: “Non sono quella che lascia squillare a vuoto”. E così le distanze finiscono per allargarsi: “Mi spiace quando le cose sono a metà. Ho voglia di vita vera”.

A cura di Giulia Turco

Arisa e il suo bisogno di amare, la voglia di avere una famiglia, una vita meno frenetica in cui essere soltanto Rosalba e riuscire a mettere a fuoco le cose davvero importanti. In un'intervista al Corriere, a pochi giorni dal concerto al Teatro Lirico di Milano per raccogliere fondi per l'Ucraina, Arisa racconta le consapevolezze sempre più nitide sulla carriera, che l'ha resa un personaggio pubblico, e sui suoi desideri di normalità in cui trovare spazio e tempo per l'amore. E ammette: "Sì, sono innamorata".

Il senso di solitudine

Giudice ad Amici, concorrente a Ballando con le stelle e poi ancora giudice a Il Cantante Mascherato. Una scorpacciata di tv della quale, ammette, aveva probabilmente bisogno per sentire vicino l'affetto del suo pubblico. Lei però aspetta sempre l'amore. "Capisco che non sono una donna da sposare", si incolpa, per via della sua vita frenetica. "Mi dicono “vabbè hai la carriera, pensa a quello”. Mi dicono “tu sei Arisa” […]. Si tende a pensare che i sentimenti siano solo il contorno del successo personale", spiega. Sa di essere propensa alle relazioni, alla famiglia, eppure è sempre molto difficile e talvolta doloroso: "Mi muovo sempre seguita da tante persone e io non posso mai seguire nessuno. Non sono mai sola e, quando sono sola, sono solissima".

Il rapporto con Vito Coppola

Nel mezzo c'è il legame con Vito Coppola, il ballerino con il quale ha partecipato a Ballando con le stelle. Il gossip si è scatenato su di loro dopo il programma, ma la verità è che il loro rapporto non si è mai concretizzato. "Non stiamo insieme", assicura Arisa. O meglio: "Lui vuole fare la sua vita e vorrebbe che io ci sia senza essere invadente. Ma io non sono una da strategie, quella che non ti scrive o lascia squillare a vuoto". E così le distanze finiscono per allargarsi: "Mi spiace quando le cose sono a metà. Non riesco a esprimermi nel mezzo. Ho voglia di vita vera".