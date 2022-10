Antonella Fiordelisi e Massimo Giletti si sono frequentati prima del GFVip: “Bacio non casto” Il settimanale Chi pubblica foto di Fiordelisi e Giletti insieme per le strade di Milano. Risalgono allo scorso luglio e documentano una serata trascorsa insieme: “Si sono frequentati per un breve periodo”.

A cura di Andrea Parrella

In queste settimane Antonella Fiordelisi è una presenza quotidiana al Grande Fratello Vip, dove ha fatto il suo ingresso lo scorso settembre. Prima dell'approdo nella casa più spiata d'Italia c'era stato un avvicinamento con un volto molto noto della Tv: Massimo Giletti. A documentarlo è il settimanale Chi, che mostra le foto dello scorso luglio in cui i due sono immortalati insieme.

L'incontro a Milano tra i due

Il conduttore di Non è l'Arena, 60 anni, e l'influencer salernitana 24enne sono stati paparazzati per le strade di Milano in una serata dello scorso luglio. "Si sono conosciuti per lavoro e si sono frequentati per un breve periodo", scrive Valerio Palmieri sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, raccontando la serata. Giletti, seguito dalla scorta che gli è stata attribuita dopo le minacce ricevute per il suo lavoro giornalistico, va a prende Fiordelisi in zona di Brera e i due si recano in gioielleria dove la schermitrice deve svolgere delle commissioni. Poi, si legge sul settimanale, i due sono andati a prendere un aperitivo, prima di rientrare a casa nello stesso portone.

"Una frequentazione breve"

Scatti che trasmettono molta simpatia e cordialità tra i due, anche se Chi descrive come "affettuoso ma non casto" il bacio che il conduttore di Non è l'Arena, uscito di recente da una relazione decennale con la modella Angela Tuccia, dà ad Antonella Fiordelisi. Poi sorrisi, selfie e complicità. "Una frequentazione breve – si legge – prima che il conduttore andasse in vacanze in Sicilia a riflettere e Fiordelisi si preparasse all'avventura nella casa del Grande Fratello Vip". Adesso che Fiordelisi si sta avvicinando in casa a Edoardo Donnamaria, Massimo Giletti è tornato nuovamente single e nella sua testa pare esserci solo il suo lavoro.