Angelina Jolie e i figli voltano le spalle a papà Brad Pitt: “La primogenita Shiloh è disperata” La famiglia di Brad Pitt gli volta le spalle: dopo aver perso la custodia dei figli, affidata ad Angelina Jolie, si trova solo. L’unica a soffrire la distanza è la piccola Shiloh.

A cura di Gaia Martino

Per Brad Pitt è in arrivo un altro Natale in solitaria. La star di Hollywood e la sua ex moglie, Angelina Jolie, hanno messo un punto alla loro storia d'amore nel 2016 divorziando nel peggiore dei modi, tra accuse e battaglie legali. All'attrice è stata confermata la custodia dei loro cinque figli minori, decisione che ha creato scompiglio nei rapporti. L'unica a prendere le difese dell'attore è la 14enne Shiloh che, secondo quanto rivela una fonte al magazine Ok, soffre la lontananza del suo papà. I fratelli si starebbero abituando alla distanza, in particolare Maddox che non userebbe già da tempo il cognome del padre sui documenti. Il figlio maggiore della coppia avrebbe anche testimoniato contro il padre in tribunale nella disputa per l'affidamento.

Shiloh Jolie Pitt disperata dalla lontananza del padre

La primogenita biologica di Angelina Jolie e Brad Pitt soffre per la lontananza del suo papà. Shiloh sarebbe rimasta colpita dalla decisione del tribunale di voltare le spalle all'attore e vorrebbe trascorrere più tempo con lui. Queste le parole di un amico di famiglia spifferate al settimanale britannico Ok:

E' molto provata da queste liti e ripicche che le hanno sconvolto la vita. Shiloh desidera disperatamente vedere suo padre ma non può a causa delle ultime disposizioni del tribunale. Dovrà accontentarsi di un breve viaggio. È l’unica che ha deciso di non voltare le spalle al suo celebre papà

Brad Pitt spera di fare pace con Angelina Jolie

Il portale britannico parla anche del rapporto tra le due star di Hollywood che con il loro amore hanno fatto sognare milioni di fan di tutto il mondo. Dopo le accuse e le battaglie legali cominciate dal primo giorno della separazione, Brad Pitt ha perso ed oggi si ritrova solo, abbandonato dalla sua famiglia. La fonte ha aggiunto: