Amouranth, la streamer che guadagna 15mila dollari a notte solo per farsi vedere mentre dorme Amouranth ha già rivelato di essere capace di realizzare guadagni stellari, tra il milione e il milione e mezzo di dollari al mese. Ma in una notte, solo per farsi guardare mentre dorme, riesce a portarsi a casa 15mila dollari.

Si chiama Kaitlyn Siragusa, ma forse la conoscerete con il suo nome d'arte: Amouranth. Statunitense, ha già rivelato di essere capace di realizzare guadagni stellari, tra il milione e il milione e mezzo di dollari al mese. In passato, ha fatto discutere la sua scelta di mostrarsi mentre il marito la obbligava a fare video su Twitch e su Onlyfans mentre lo stesso pubblico si diceva dubbioso sulla veridicità di quanto stesse accadendo. Ora, la nuova provocazione di Kaitlyn Siragusa: filmarsi ed esporsi in diretta mentre dorme su Twitch e su Onlyfans. Il guadagno è stellare: 15mila dollari a notte.

La sleep stream da 15 mila dollari a notte

Si chiamano sleep stream. Tutto quello che bisogna fare in questa tipologia di trasmissione è appunto dormire. Ci si piazza di fronte a una telecamera che inquadra il soggetto tutta la notte, lasciando ai telespettatori la possibilità di interagire tra di loro. Lo fanno le donne, ma lo fanno anche gli uomini. I guadagni sono incredibili, almeno stando a quanto dichiarato da Amouranth che in una intervista ha detto che in una singola sessione riesce a guadagnare fino a 15mila dollari al mese:

Se conti solo su Twitch, probabilmente un paio di migliaia di dollari, ma se conti le conversioni, potenziali, a OnlyFans, mentre dormo, allora forse tra i diecimila e i quindicimila dollari al mese.

Gli abusi del marito

Nel mese di ottobre del 2022, in diretta su Twitch, Amouranth dichiarò di essere costretta da suo marito a fare live e dirette su Twitch e su Onlyfans, perché era lui a tenere in custodia le sue finanze e la sua intera vita. Dopo quel video, però, tantissimi hanno creduto che fosse tutta una montatura ad arte per realizzare più views ai suoi contenuti. Ad ogni modo, quella storia è terminata con lei che ha detto che è riuscita a riappropriarsi di tutte le sue cose, terminando definitivamente la storia con suo marito. Come se fosse una soap opera, le vite degli streamer molto spesso appaiono confezionate ad arte, come una normale scaletta di un programma televisivo lineare. Il confine tra cosa è reale e cosa no, è molto labile.