La sfogo di Amouranth, la star di OnlyFans: “Mio marito mi obbliga a fare video, minaccia di uccidere i miei animali” Kaitlyn Siragusa, alias Amouranth, ora ha cancellato i video in cui svela le sue condizioni. Molti utenti hanno ripreso le clip e le stanno facendo girare sui social.

A cura di Elisabetta Rosso

“Perchè hai detto che avresti ucciso i miei cani?”, la star di Twitch e OnlyFans, Amouranth, è al telefono nella sua stanza con le luci a led blu. Sta filmando tutto per denunciare sui social cosa succede nel suo “dietro le quinte”: un marito violento che la minaccia e costringe a trasmettere in streaming. Il suo vero nome è Kaitlyn Siragusa, trasmette regolarmente su Twitch giocando in streaming o chattando con il suo pubblico, ha 5,9 milioni di follower. È anche una celebre creatrice di OnlyFans, a luglio ha rivelato di guadagnare fino a un milione e mezzo di dollari al mese dal sito.

Figura controversa, il suo profilo è già stato sospeso da Twitch per contenuti esplicitamente sessuali, come leccare i microfoni o sospirare in modo sensuale scoprendosi il corpo. Nessuno sapeva che fosse sposata. Un’idea del marito a quanto pare. Come spiega in una clip Siragusa, l’avrebbe obbligata a nascondere la loro relazione, probabilmente per rendere più accattivante l’immagine di Amouranth sui social. "Il terapeuta mi ha detto che sto subendo un abuso emotivo. Praticamente vivo in una prigione elegante", ha confessato Siragusa.

È il 15 ottobre e Siragusa esclama "mi fai male”. Sta rispondendo al marito che la insulta. Le urla provengono dal cellulare in viva voce. Le dice anche “esci di casa”. Lei piange e tutto viene messo in diretta streaming. Poco dopo Amouranth/Siragusa, spiega in un video che suo marito ha le password dei suoi account, la minaccia di farle perdere tutti i suoi soldi e la costringe a trasmettere in diretta per monetizzare. "Ti tiene lì con la paura e le minacce per esempio di uccidere i tuoi animali, e poi è di nuovo gentile e dice che andrà tutto bene". Come testimonianza mostra alla telecamera i messaggi che le sono stati inviati dal marito. La chiama stupida, la minaccia di cancellare i suoi account, di buttare via il suo merchandising e chiudere il suo conto in banca.

TWITCH | I messaggi mostrati da Amouranth

Il video dello streaming è stato rimosso dal canale Twitch di Siragusa, ma stanno circolando clip in rete riprese dagli utenti. Diversi influencer si stanno schierando condividendo messaggi solidali. Lo streamer di World of Warcraft Asmongold ha dichiarato in video Youtube: “Spero che si allontani da quel tizio. Penso che il motivo per cui ha trasmesso in streaming sia effettivamente una richiesta di aiuto. Sa che è stata sfruttata e l'ha trasmessa in streaming per farlo uscire allo scoperto".