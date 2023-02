In offerta su eBay lo smartphone per fare foto e video professionali Se vi piace scattare foto e fare video per postarli sui social e condividerli con tutti, avete bisogno di avere con voi uno smartphone di ultima generazione, dotato di una fotocamera di qualità, veloce e ad alte prestazioni; è il caso, ad esempio, dello Xiaomi 11T Pro 8, che trovate su eBay. Sulla piattaforma, inoltre, trovate tanti altri smartphone che potranno essere all’altezza delle vostre necessità e la possibilità di usufruire di un ulteriore 10% di sconto tramite un coupon.

In un mondo in cui i social sono entrati nella nostra quotidianità e sono parte integrante del nostro modo di comunicare, non solo i professionisti hanno bisogno di avere a portata di mano il top di gamma della tecnologia.

Se state pensando di acquistare un nuovo smartphone, vi segnaliamo lo Xiaomi 11T Pro 8, uno degli ultimi modelli del marchio, top di gamma sia dal punto di vista del design che dal punto di vista tecnico. Potete acquistarlo ad un prezzo vantaggioso su eBay, usufruendo del Coupon 10%.

Inserendo il codice sconto PIT10PERTE2023, il prezzo verrà automaticamente ribassato. Attenzione: il coupon è valido fino al 31 dicembre 2023 ed è utilizzabile fino ad un massimo di 6 volte per singolo utente.

Xiaomi 11T Pro 8, lo smartphone super tecnologico disponibile su eBay

Al prezzo super conveniente di 414€ c'è lo Xiaomi 11T Pro 8, disponibile in blu, bianco o nero. Ha una memoria da 256 giga, una RAM da 8 giga e funziona tramite il sistema operativo Android 11. Le tre fotocamere posteriori e la fotocamera interna vantano 108 MP e garantiscono immagini e riprese nitide e una precisa messa a fuoco a diverse distanze, anche grazie alla tecnologia AMOLED di cui il telefono dispone; anche l'audio – sia in chiamata che in fase di registrazione – è molto nitido. Inoltre, si tratta di un modello Dual Sim, che vi permette di avere nello stesso dispositivo, ad esempio, il vostro numero personale e quello di lavoro.

Altri smartphone in offerta su eBay

Se il modello che vi abbiamo proposto non vi convince, potete confrontarlo con gli altri modelli di smartphone che trovate sulla piattaforma. Di seguito, abbiamo selezionato per voi i migliori che potete acquistare su eBay, applicando il Coupon 10% e procedendo all'acquisto ad un prezzo più basso. I marchi che vi segnaliamo sono vari, ma tutti top di gamma nel settore della telefonia: non solo altri modelli Xiaomi, ma anche Samsung, Apple, Realme, Oppo, Motorola e Honor.

-a soli 640€ iPhone 13 Apple, da 128 giga e in colore Mezzanotte; è sicuramente tra i top di gamma sia per quanto riguarda la grafica che per quanto riguarda le sue prestazioni audio, video e di utilizzo. La sua qualità giustifica il prezzo, più alto di quelli di altri dispositivi.

-a soli 530€ il Samsung Galaxy S22, tra i più richiesti del famoso marchio, perché tra i migliori per rapporto qualità/prezzo. Dotato di fotocamera grandangolare e teleobiettivo, permette di vivere un'esperienza di scatto e ripresa di elevata qualità. Ha un'ottima resistenza all'acqua e si sblocca sia tramite impronta digitale che tramite riconoscimento facciale.

-a soli 370€ l'Oppo Find X3 NEO, un modello dual sim, realizzato in colore nero. Dispone di 12 giga di RAM e 256 giga di memoria. Al suo interno sono presenti diversi programmi utili per tenere sotto controllo i parametri vitali mentre si fa sport. Dispone di quattro fotocamere posteriori e una anteriore e consente di sfruttare la connessione 5G.

-a soli 180€ il Realme 9, un modello con schermo da 6,6 pollici, 128 giga di memoria esterna e 4 giga di RAM. Anche in questo caso siamo di fronte ad uno smartphone dual sim, leggero, di design e prestante. Per maggiore sicurezza, oltre al codice numerico, per sbloccare il telefono e accedere alle informazioni personali è possibile attivare un sensore ad impronte digitali. Dispone di USB-C.

-a soli 135€ lo Xiaomi Redmi 10C, disponibile in colore azzurro e nella versione dual sim. Ha uno schermo da 6,7 pollici, tre fotocamere posteriori e una anteriore. Si collega ad internet tramite connessione 4G ed è accompagnato da 2 anni di garanzia in caso di danni di fabbrica.

-a 270€ lo Xiaomi 11 Lite, successivo al Redmi 10C, è dotato di un processore più veloce, che permette un più rapido utilizzo ed è comprensivo di tutte le applicazioni necessarie per monitorare i parametri vitali mentre si fa sport, senza necessitare di uno smartwatch.

-a soli 185€ il Motorola Moto G71, anch'esso con doppio alloggiamento per la scheda sim. Ha una memoria da 128 giga che completa i 6 giga della RAM. Lo schermo da 6,4 pollici consente una buona visualizzazione di video e foto. Le foto e i video risultano nitidi e con colori corrispondenti alla realtà, grazie all'elevata qualità della scheda video. Si ricarica molto velocemente.

-a soli 350€ l'Honor 70, innovativo soprattutto per il display curvo, che rende il suo design diverso e l'esperienza d'uso e di visualizzazione migliore. Questo tipo di schermo, associato alle tre fotocamere posteriori, permette anche di ottenere foto e video migliori e di sfruttare la fotocamera grandangolare al meglio delle sue possibilità.

-a soli 328€ il Google Pixel 6a, un modello tra i più recenti. Ha uno schermo da 6,1 pollici e dispone di bluetooth e connessione 5G; è resistente all'acqua e si ricarica molto velocemente, collegando il cavo compreso nella confezione e del tipo usb-c. Lo trovate disponibile in colore nero.

-a soli 70€ il Blackview A80 è perfetto per chi cerca uno smartphone pratico, funzionale ed economico. Sfrutta la connessione 4G, ha uno schermo da 6,21 pollici e una memoria di 16 giga, a fronte di una RAM da 2 giga. Una volta acquistato, viene attivata sul prodotto una garanzia di due anni.