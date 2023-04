Alessia Cammarota e Aldo Palmieri: “Il tradimento e l’aborto ci hanno uniti ancora di più” La coppia nata sotto ai riflettori di Uomini e Donne è in attesa del terzo figlio. Il loro è un amore che ha attraversato diverse tempeste, a partire dal tradimento ammesso da Aldo, fino al dramma del figlio perso nel 2021. “Abbiamo camminato separati per un po’, poi ci siamo innamorati di nuovo”.

A cura di Giulia Turco

Alessia Cammarota e Aldo Palmieri sono in attesa del loro terzo figlio. Un amore nato sotto ai riflettori di Uomini e Donne che, negli anni, ha attraversato tante difficoltà a partire dal momento buio che ha seguito il tradimento di lui, fino all’aborto di Alessia nel 2021. Per fortuna però il loro amore ha regalato anche tanta gioia, in particolare con l’arrivo dei due piccoli Niccolò e Leonardo e la notizia di un terzo in famiglia, che nascerà in piena estate, come raccontano a Verissimo da Silvia Toffanin.

Il tradimento e la crisi di coppia

Aldo Palmieri non ha mai nascosto che dietro al loro periodo buio ci fosse un suo sbaglio, che riteneva imperdonabile. “Molte responsabilità e poi l’età che era quella che era…Credo che certi sbagli servano per farsi un bagaglio di esperienza e imparare”, spiega Palmieri. Avevano appena 25 anni ed erano già genitori di Niccolò. “Ho deciso di ammettere pubblicamente il tradimento perché stavano addossando a lei la responsabilità della nostra crisi, ma non se lo meritava. Pure mazziata no….”, spiega. Un periodo di distanza poi è servito a rimettere insieme i pezzi. “È stato un percorso”, spiega Alessia. “Abbiamo camminato in maniera separata per un periodo, poi, giorno dopo giorno, abbiamo messo da parte il rancore e ci siamo innamorati un’altra volta”.

Il dramma dell’aborto

Nel 2021, Alessia e Aldo avevano annunciato ai loro fan l’arrivo di un altro figlio, ma purtroppo durante la gravidanza il piccolo non ce l’ha fatta. “È stato un vero e proprio parto, quindi non è stato semplice per me affrontarlo”, ammette Alessia. “Solamente io so quanto ha sofferto”, aggiunge Aldo, che non l’ha mai lasciata sola. “Quello che è successo ha unito ancora di più la nostra famiglia”, è convinto. Nel frattempo, a dare loro luce e gioia, c’era stato l’arrivo di Leonardo, il loro secondo figlio. A marzo 2023 la coppia ha deciso di averci riprovato e, per la gioia dei due fratellini, sarà un altro maschietto.