Al Bano Carrisi: “Vidi per la prima volta Loredana Lecciso fuori scuola, passione mai spenta” Al Bano Carrisi ricorda l’inizio della sua storia d’amore con Loredana Lecciso, sua compagna dal oltre 20 anni. Il primo incontro risale al 1999. “La vidi fuori da una scuola a Lecce. La passione non si è mai spenta”, ricorda il cantante.

A cura di Stefania Rocco

Stanno insieme da oltre 20 anni, sono genitori di due figli e reduci da due crisi che hanno rischiato di far naufragare il loro rapporto, ma la storia d’amore tra Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi ha saputo resistere al tempo che passa. È il cantante di Cellino San Marco, oggi 80enne, a raccontare il legame con la compagna in un’intervista rilasciata al settimanale In Famiglia. Era il 1999 quando i due si incontrarono per la prima volta. Loredana era reduce dalla separazione dal suo ex marito, padre della sua primogenita. Al Bano aveva chiuso da tempo il matrimonio con la ex moglie Romina Power.

Il primo incontro tra Al Bano e Loredana Lecciso

“L'ho vista per la prima volta fuori da una scuola a Lecce. Io ho accompagnato le mie figlie e lei la sua primogenita. Ora sono ben 23 anni che stiamo insieme”, ricorda Al Bano, tralasciando i momento difficili vissuti durante il legame con Loredana. La prima crisi, che rischiò di dividerli per sempre, arrivò all’epoca in cui la donna decise di lanciarsi come personaggio televisivo insieme alla sorella gemella Raffaella. Risale a quel periodo il furioso scontro avvenuto in diretta tv all’Isola dei famosi, reality show al quale Al Bano partecipava da concorrente insieme alla figlia Romina jr, nata dal matrimonio con Romina Power. Trascorso quel periodo, i due riuscirono a recuperare la loro storia e Loredana abbandonò gradualmente le scene. Una seconda crisi sarebbe arrivata qualche anno fa, coincisa con il ritorno di Al Bano e Romina insieme sul palco come coppia musicale. Ma anche quel periodo è alle spalle. E Al Bano garantisce: “Stiamo molto bene insieme e la passione tra di noi non si è mai spenta”.

Al Bano prima del successo: “Distribuivo volantini”

La scalata di Al Bano verso il successo è stata dura ma gli ha consentito di non perdere mai di vista le cose importanti della vita. “Distribuivo anche volantini fuori dal locale. Successivamente sono passato al Dollaro, un altro ristorante e in un secondo momento sono andato a lavorare in fabbrica alla Innocenti dove, oltre a lavorare, cantavo tutto il giorno”, ha ricordato l’artista. Il successo sarebbe arrivato poco dopo dopo quando Al Bano, finito in cassa integrazione, decise di dedicare i suoi pomeriggi alla musica: “Al mattino continuavo a lavorare e nel pomeriggio cantavo, è stato così che sono entrato nel clan dei Celentano”.