Adelaide Radice: "Dopo la vittoria Nicolò Martinenghi è corso ad abbracciarmi, emozione mai provata prima" Intervistata dal settimanale Chi, Adelaide Radice ha raccontato l'emozione della vittoria di Nicolò Martinenghi, suo fidanzato, alle Olimpiadi di Parigi 2024. I due sono una coppia da 6 anni e, ha svelato la ragazza, hanno trovato il loro equilibrio nonostante gli impegni sportivi di lui: "Siamo giocosi, ironici, ci divertiamo insieme. Per me lui è anche un amico".

A cura di Elisabetta Murina

Adelaide Radice è la fidanzata di Nicolò Martinenghi. Il nuotatore ha vinto l'oro alle Olimpiadi 2024 nei 100 metri rana. Intervistata dal settimanale Chi, dopo il successo dell'atleta Azzurro, la ragazza ha parlato della loro storia d'amore, di come si sono conosciuti e della vita insieme, tra momenti di difficoltà e traguardi raggiunti insieme.

La vittoria di Martinenghi alle Olimpiadi e la gioia della fidanzata

Adelaide Radice, tra le pagine del settimanale di Alfonso Signorini, ha raccontato il momento in cui ha realizzato che il fidanzato ha vinto l'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, descrivendolo come "un'emozione mai provata in vita mia": "Ero con suoi fratello Jacopo. Avevo il cuore che batteva a mille. Un po' guardavamo la vasca, un po' il tabellone. Quando abbiamo letto che aveva vinto l'oro abbiamo urlato, siamo corsi giù, lui ci ha visti e ci ha abbracciati". Nessuna parola quindi, ma un lungo abbraccio in cui erano racchiusi mesi di sacrifici. "La felicità che provi per le persone alle quali vuoi bene, tante volte è ancora più grande di quella che provi per te stessa", ha spiegato la ragazza.

Adelaide, laureata in economia e marketing all'Università Bicocca di Milano, sperava in una vittoria del fidanzato, ma non se la aspettava. I mesi che hanno preceduto le Olimpiadi sono stati complicati e duri, anche se Martinenghi ha sempre cercato di non appesantire nulla: "Mi ha detto che voleva godersela, senza appesantire nulla. Speravo tanto nella sua vittoria, ma non so nemmeno se me lo aspettati. È stato davvero mitico. In questi anni Nicolò ha fatto tanto lavoro sulla testa. La sua vita è complicata". Nonostante il nuoto porti l'atleta spesso lontano da casa (vivono insieme a Varese), i due sono riusciti a trovare il loro equilibrio, rendendo ancora più speciale i momenti che trascorrono insieme. E alla domanda ‘che coppia siete?‘, Radice ha svelato: "Siamo giocosi, ironici, ci divertiamo insieme. Per me lui è anche un amico, so che posso parlare di tutto. È un ragazzo che mi dà serenità".

Come è nato l'amore tra Nicolò Martinenghi e Adelaide Radice

Adelaide Radice e il nuotatore Azzurro sono una coppia da circa sei anni. La loro storia d'amore, racconta la ragazza al settimanale Chi, è iniziata nel 2018: "Ci siamo fidanzati l'anno del suo infortunio al pube. Il primo periodo siamo stati tanto insieme, poi ha ripreso a fare gare. All'inizio non è stato facile, ma poi impari a organizzare la tua vita e a essere ancora più felice quando puoi riabbracciarlo". Tra loro non è stato un colpo di fulmine, anzi, è stato necessario quasi un anno primo che il sentimento sbocciasse a tutti gli effetti: "Era giugno 2017, siamo usciti per un po' in compagnia insieme, poi lui è partite per le gare. Ci siamo rivisti a settembre, ma le cose sono cambiate soltanto a giugno dell'anno dopo". Il primo incontro tramite un'amica di lei, che lavorava con il fratello di Martinenghi: "Ero appena tornata dall'America, ho fatto sei mesi in Florida in quarta superiore. Una mia amica che lavorava con il fratello di Nicolò mi ha convinta a uscire. Non avevo proprio voglia e quella sera l'ho conosciuto".