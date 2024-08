Chi è Jasmine Martin: la fidanzata di Alice Bellandi, anche lei in gara alle Olimpiadi

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Alice Bellandi è la judoka che ha conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, vincendo nella categoria -78kg del judo femminile. Dopo la vittoria, è corsa in tribuna per baciare la sua fidanzata, Jasmine Martin, che la segue in ogni sua avventura. Unite dalla passione per il judo, anche Jasmine è una judoka e gareggia per il Sudafrica nella categoria -57kg.

Chi è Jasmine Martin, judoka e fidanzata di Alice Bellandi

23enne nata in Brasile, Jasmine Martin è una judoka che gareggia nella categoria -57kg. Ha origini sudafricane e nelle gare, infatti, rappresenta il Sudafrica. Vive in Italia, dove ha conosciuto la fidanzata Alice e attualmente vive a Roma. Il suo profilo Instagram conta quasi 5 mila followers: condivide numerosi scatti di sé e del suo amore per Alice Bellandi.

La storia d’amore e la passione condivisa per il Judo

Non si conosce l'anno esatto in cui è nata la loro storia d'amore, ma Alice Bellandi e Jasmine Martin sono profondamente innamorate l'una dell'altra e non nascondono il loro amore neanche sui social network. Condividono la passione per il judo, e grazie a questo avrebbero avuto modo di conoscersi. Libero.it fa sapere che si sono conosciute durante gli allenamenti a Roma.

Alice Bellandi e Jasmine Martin (foto Instagram)

Il bacio dopo l’oro di Alice Bellandi alle Olimpiadi

"Tutte le notte l'ho sognato, tutti i singoli giorni. Ci ho pianto una vita intera per questo" ha confessato Alice Bellandi dopo la vittoria alle Olimpiadi e dopo il bacio emozionante alla fidanzata. Hanno condiviso insieme questo traguardo anche su Instagram, Jasmine Martin a corredo della foto del loro bacio a fine gara ha scritto: "Sono sicura che sto ancora sognando, 1 agosto 2024, un sogno che si avvera. Il miglior giorno della mia vita. Sono stati mesi emozionanti, pieni di alti e bassi, ma tu mi hai dimostrato che qualunque cosa ti accada, affronti la cosa a testa alta piccolina! Tutte le lacrime, il sudore, la sofferenza servivano a questo, questo momento per cui hai lavorato tutta la vita! Ti ammiro ogni giorno, ma oggi un po' di più, guardarti crescere e fare ciò che ami è fantastico!".