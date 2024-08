video suggerito

Il bacio liberatorio tra Alice Bellandi e la fidanzata alle Olimpiadi: un amore mai nascosto Dopo la vittoria è corsa in tribuna dalla sua fidanzata, un gesto di liberazione che ha un significato più profondo: per arrivare fino a Parigi Alice Bellandi ha dovuto attraversare grandi sfide, nel tatami come nella vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

È una favola in piena regola quella di Alice Bellandi, la quinta medaglia d'oro italiana alle Olimpiadi di Parigi 2024. Non trattiene le lacrime e si lascia andare a un'emozione pura, sfociata nel bacio in tribuna dato alla fidanzata Jasmine che la segue in ogni sua avventura, condividendo con lei l'amore per questo sport.

"Tutte le notti l'ho sognato, tutti i singoli giorni. Ci ho pianto una vita intera per questo" ha detto stravolta dal pianto a Eurosport, stravolta per l'impresa compiuta nella gara di judo che corona un percorso lungo tre anni, fatto di enormi sacrifici e di situazioni che l'hanno segnata per tutta la vita. La sua costante oltre al judo è stata proprio la sua compagna, un amore che non ha mai nascosto e che l'ha sostenuta nei momenti più delicati.

La storia di Bellandi: ha sofferto di bulimia e depressione

Sul tatami è una guerriera, ma anche nella vita la bresciana non è da meno. Nell'ottobre 2020 ha confessato di aver affrontato una battaglia contro bulimia e depressione, proprio mentre si preparava per affrontare i Giochi Olimpici di Tokyo: "Dopo le gare mangiavo in maniera compulsiva, anche se avevo la sensazione di vomitare. Ho avuto cali immunitari, la menorrea e la tigna. Stavo male, soffrivo senza indovinare le gare. E non potevo fermarmi, perché avrei perso la qualificazione per Tokyo".

La svolta decisiva è arrivata grazie alla presenza di Laura Pasqua, la sua mental coach, che le ha permesso di riprendere in mano la sua vita e di entrare in una nuova categoria. In Giappone infatti gareggiava nella categoria dei 70 kg, ma l'oro a Parigi è arrivato nei 78 kg, una sfida che ha accolto e affrontato uscendone come grande vincitrice.

L'amore per la sua fidanzata

Oltre alla gara e alle lacrime davanti alla medaglia d'oro, il trionfo di Bellandi resterà racchiuso per sempre nel bacio alla fidanzata. Alle Olimpiadi di Tokyo era una delle pochissime atlete italiane LGBTQIA+ dichiarate e non ha mai nascosto nulla della sua storia d'amore che mostra con orgoglio anche sui social.

La judoka non ha mai nascosto la sua storia d'amore che oggi ha suggellato con un bacio dopo il grande trionfo: il suo è soltanto il secondo oro del judo al femminile ai Giochi dopo quello conquistata da Giulia Quintavalle a Pechino 2008, motivo di enorme orgoglio per lei e tutto il movimento.

Un bacio oltre le polemiche

Subito dopo il suo gesto Bellandi ha voluto mandare via le critiche e tutti quelli che avevano sottolineato la straordinarietà del suo bacio che lei descrive soltanto come la più alta forma d'amore: "Mi spiace venga visto come una cosa straordinaria. È amore, chi bacereste voi dopo risultati così importanti? Sicuramente come ogni cosa si muove per amore, lo sport è amore, l'amicizia é amore, i partner sono amore… È un oro pieno di amore".