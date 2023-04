A Verissimo Ilary Blasi non parla della sua separazione, Toffanin: “Lo faremo al momento giusto” Ospite di Verissimo, Ilary Blasi ha parlato della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che condurrà per il terzo anno. Nessun accenno alla separazione da Francesco Totti. “Non è il momento giusto per parlarne”, ha spiegato Silvia Toffanin al pubblico.

A cura di Elisabetta Murina

Ilary Blasi è stata ospite di Verissimo nella puntata del 16 aprile. Si tratta della prima intervista televisiva che la conduttrice rilascia dopo essere finita al centro dei gossip per la separazione da Francesco Totti. Nel salotto dell'amica e collega Silvia Toffanin, ha ripercorso i suoi esordi in tv, la sua carriera e parlato dell'avventura dell'Isola dei famosi in partenza domani.

Ilary Blasi pronta alla conduzione dell'Isola dei Famosi

Per il terzo anno consecutivo, Ilary Blasi sarà alla guida dell'Isola dei Famosi, in partenza lunedì 17 aprile su Canale 5. A Silvia Toffanin, la conduttrice ha raccontato l'impressione sui nuovi naufraghi, ripercorrendo anche le due edizioni passate:

Io non sono cattiva, dipende da come ti comporti e cosa dici. Mi piace molto questo cast, hanno tutti un sapore diverso. Prima della partenza sono tutti carini, allegri, amici, ma i reality sono sempre un punto interrogativo, non sai mai cosa succede. Rispetto agli altri anni, ho visto che non vedono l'ora di partire.

Ilary Blasi ha poi parlato del rapporto con Alvin, inviato sull'Isola, ricordando quella volta in cui ha rivelato il suo numero di telefono: "Nono so perché era uscita questa cosa che litigassimo, ho dato il suo numero e l'hanno chiamato in tanti, si è inca**ato".

"Non è il momento di parlare della tua separazione", le parole di Silvia Toffanin

Non appena Ilary Blasi si è seduta nello studio di Verissimo, Silvia Toffanin ha fatto una premessa sulla vita sentimentale della sua ospite: "So che da casa la gente sicuramente si sta aspettando che inizi a farti domande sulla tua separazione, ma dobbiamo dire che non è il momento, lo faremo quando sarà il momento giusto". "Ti ringrazio per il tuo rispetto", ha risposto la conduttrice dell'Isola dei Famosi.

Poi, alla fine dell'intervista, Toffanin ha detto: "Ho visto che hai voltato pagina". Blasi ha risposto scherzando, riferendosi a Bastian Muller, suo attuale fidanzato, senza dire nulla: "Bastian così".