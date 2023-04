Ilary Blasi corre da Silvia Toffanin per l’intervista a Verissimo: ecco quando andrà in onda A nove mesi dalla separazione con Francesco Totti, Ilary Blasi sarà dall’amica Silvia Toffanin per una intervista esclusiva a Verissimo.

A nove mesi dalla separazione con Francesco Totti, Ilary Blasi sarà dall'amica Silvia Toffanin per una intervista esclusiva a Verissimo. La messa in onda è prevista per domenica 16 aprile, un giorno prima del debutto della nuova edizione dell'Isola dei Famosi e siamo certi che sarà un momento tra i più visti. Dopo 17 anni di matrimonio, l'idillio si è spezzato, andato in frantumi e non senza strascichi. La battaglia legale è entrata nel vivo, tra malesseri e malumori sempre crescenti. Sul piano affettivo, Ilary Blasi ha voltato pagina con Bastian Muller dopo che Francesco Totti ha ufficializzato la relazione con Noemi Bocchi.

Le parole di Ilary Blasi

Intanto, Ilary Blasi ha rilasciato la prima intervista al settimanale "Chi", diretto da Alfonso Signorini nel corso della quale si è evinta tutta la volontà della conduttrice di ritornare al centro della scena per il suo lavoro e non solo per il gossip. Sull'Isola dei Famosi c'è grande riserbo per il cast, a parte quello degli opinionisti ora composto da Enrico Papi, il quale ha preso il posto di Nicola Savino, e da Vladimir Luxuria, confermatissima dopo l'anno scorso.

Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo. L’Isola ti cambia, ti lascia qualche strascico e io lo so bene. I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista

Ilary Blasi a Verissimo: un ritorno atteso

Ilary Blasi a Verissimo è una delle interviste più attese dell'anno. Per mesi si è ipotizzato questo scenario, anche Dagospia aveva anticipato questa intervista che, dati i tempi, a questo punto è inevitabile. L'Isola dei Famosi è ormai alle porte e ogni conduttore con un programma in uscita deve passare per forza nel salotto Mediaset del weekend. Tra Silvia Toffanin e Ilary Blasi c'è un grande rapporto di amicizia e siamo certi che verrà fuori un racconto molto centrato.