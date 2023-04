Ilary Blasi pronta per l’Isola dei Famosi 2023: “Ho voglia di rimettermi in pista” Ilary Blasi si racconta al settimanale Chi, pronta per questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi che partirà il 17 aprile. La conduttrice parla dei concorrenti, degli opinionisti e anche del suo rapporto con Alvin, anche quest’anno inviato in Honduras.

A cura di Ilaria Costabile

Ilary Blasi è pronta per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, in diretta su Canale 5 a partire da lunedì 17 aprile. La showgirl racconta al settimanale Chi, come si è preparata per il reality dopo un anno piuttosto particolare, che l'ha vista al centro delle cronache rosa di tutta Italia, a seguito della sua separazione da Francesco Totti. Alla rivista di Alfonso Signorini, infatti, rivela: "Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo. L’Isola ti cambia, ti lascia qualche strascico e io lo so bene. I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista".

Ilary Blasi parla dei concorrenti dell'Isola dei Famosi 2023

I concorrenti, quest'anno, saranno divisi in tribù, ci saranno le coppie, poi i maschi e le femmine, come racconta la conduttrice al settimanale, sottolineando come i risvolti di ogni Isola siano imprevedibili e che durante la permanenza possano nascere nuove inaspettate alleanze. Sui concorrenti, Ilary Blasi non si sbilancia, ma ne indica alcuni che, secondo lei, potrebbero rivelare un aspetto inedito:

Anche quest’anno avremo volti inediti, come Fiore Argento, la sorella di Asia. Io non sapevo che avesse una sorella, non si parlava mai di lei. Cristina Scuccia, ex Suor Cristina. È giovane e ha già fatto scelte radicali: dal convento all’Isola è un attimo! Non va sottovalutata, ha le idee chiare. I Jalisse hanno una grande voglia di riscatto, è da 30 anni che vogliono dire la loro e adesso avranno l’occasione di farlo. Poi ci sono Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato, all'inizio si farà guidare, ma poi chissà.

Anche in questa edizione la prerogativa sarà il divertimento: "Faccio fatica ad entrare nel privato degli altri, ma solo per un mio pudore. Prediligo la parte reality, la sfida, il gioco, la strategia, la caciara". Non mancheranno momenti più intimi, ma Ilary Blasi spiega di aver adottato nel tempo una modalità di conduzione che potesse assecondare il suo carattere: "Sono timida, la butto in caciara per proteggermi. Manifesto poco le emozioni, non sono litigiosa e non vedo sempre la malizia negli altri".

Il rapporto con Alvin

Sui suoi compagni d'avventura, invece, spende qualche parolina in più. Su Enrico Papi dice, candidamente: "È molto più grande di me, nei suoi programmi è sempre stato cinico, irriverente" e a Luxuria sarà affidato il ruolo di "castigatrice" ed interverrà quando sarà necessario redarguire i naufraghi su alcune tematiche importanti. Infine Alvin, anche stavolta inviato e su di lui, visto che le voci sulle litigate tra loro sono sempre più frequenti, Ilary Blasi dichiara: