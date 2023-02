Ilary Blasi a Verissimo: “Sarà l’occasione per parlare della rottura con Totti e di Bastian” È una della interviste più attese dell’ultimo anno, quella di Ilary Blasi nel salotto di Silvia Toffanin. Il pubblico se l’aspetta sin da quando è diventata ufficiale la notizia della separazione con il marito, ma la conduttrice non ha mai ceduto al gossip. Ad assicurare che l’intervista a Verissimo sarebbe già in programma è Dagospia.

A cura di Giulia Turco

Ilary Blasi si prepara al suo ritorno in tv, per la prima volta da quando lei e Francesco Totti hanno ufficializzato la separazione. Ora nella sua vita sua vita c’è un nuovo amore, ma anche il desiderio di tornare operativa con i suoi programmi. Una nuova edizione de L’isola dei Famosi sta per iniziare e la conduttrice è pronta a rilanciarsi, come atteso, nello studio di Verissimo.

L’intervista a Silvia Toffanin sarebbe già in programma

È una della interviste più attese dell’ultimo anno, quella di Ilary Blasi nel salotto di Silvia Toffanin. Il pubblico se l’aspetta sin da quando è diventata ufficiale la notizia della separazione con il marito, ma la conduttrice non ha mai ceduto al gossip preferendo il silenzio stampa e lasciando parlare, piuttosto, i social. Ora chela nuova edizione del suo reality è alle porte però, per Ilary sarà probabilmente una sorta di passaggio obbligato, quello nel salotto di Toffanin, per il lancio del programma. Non ci sono molti dubbi infatti che la padrona di casa azzarderà più di una domanda sulla sua vita privata.

Ad assicurare che l’intervista a Verissimo sarebbe già in programma è Giuseppe Candela su Dagospia. “Ilary Blasi si prepara a tornare in tv, da aprile alla guida della nuova edizione dell'Isola dei Famosi (si fa per dire)”, si legge sul sito. "Per questa ragione concederà la sua prima intervista all'amica Silvia Toffanin, a Verissimo ufficialmente per ragioni promozionali di rete. Ma sarà anche l'occasione giusta per parlare (forse non tanto) della rottura con Francesco Totti e del nuovo amore con Bastian (cosa più probabile)?”.

Quando inizia l’Isola dei Famosi

Stando alle indiscrezioni di TvBlog, la nuova edizione de L’Isola dei Famosi dovrebbe prendere il via da lunedì 17 aprile, con una sola settimana di scarto con la fine del GFVip: dopo la settimana di Pasqua, dunque. Tra le novità di questa edizione dovrebbe esserci l’ingresso nel cast di Enrico Papi, nel ruolo di opinionista al fianco di Vladimir Luxuria e al posto di Nicola Savino. Ancora nessuna conferma sull’inviato dalle Honduras, un ruolo per il quale la stessa Blasi avrebbe fortemente voluto Can Yaman.