Tom Holland a Roma per presentare il nuovo film, la foto con Rovazzi diventa virale L’attore britannico è arrivato a Roma per presentare il nuovo film di cui è protagonista, “Uncharted”. Nel fiume di commenti e foto della giornata, emerge quella di Fabio Rovazzi, immortalato a pranzo con Holland, che scherza con lui.

A cura di Andrea Parrella

Grande entusiasmo per l'arrivo in Italia di Tom Holland, giunto a Roma nelle scorse ore per promuovere Uncharted, il film che uscirà nelle sale il 17 febbraio. L'attore reduce dal successo di Spider-Man No Way Home, è protagonista insieme a Mark Wahlberg del progetto cinematografico ispirato alla popolarissima saga di videogiochi sviluppata da Naughty Dog per Playstation (che qui è coproduttrice con Playstation productions), datata 2011 e che ha avuto 4 edizioni, oltre a diversi spin off.

L'attore britannico è così arrivato all'ombra del Colosseo per la conferenza stampa di presentazione, forte del ruolo di Peter Parker che lo ha reso ancora più popolare di quanto non fosse, portando l'ultimo Spider Man ad essere uno dei film coi maggiori incassi di sempre.

La foto di Fabio Rovazzi con Tom Holland

Tanto l'entusiasmo tra i giovanissimi e non solo per questo arrivo in Italia, con un dettaglio anomalo che ha finito per diventare il trend della giornata, affiancato proprio alla presenza di Holland: Fabio Rovazzi. L'influencer, reduce dall'esperienza della settimana sanremese al fianco di Orietta Berti, era presenta a Roma in occasione della presentazione e, probabilmente lì per delle attività promozionali del film, ha pubblicato una foto in compagnia di Tom Holland che è diventata virale in poche ore. E Rovazzio ci scherza su nella didascalia alla foto, ostentando confidenza e familiarità con Holland finendo per proporgli una carbonara per il prossimo incontro.

Holland e il personaggio di Nathan Drake

Holland, intanto, ha raccontato alla stampa i dettagli del suo lavoro di preparazione per il ruolo di Nathan Drake, protagonista di Uncharted: "Parto sempre dai più piccoli dettagli – riporta Repubblica -Rispetto a Peter Parker che ha una fisicità più adolescenziale, qui ho lavorato molto sul corpo per dare l'idea di un uomo con una consapevolezza diversa del suo fisico, che emerge quando si ritrova appeso a un aereo o rischiando affogare in un sotterraneo. Un elemento che trascende l'azione e che contribuisce a renderlo un personaggio tanto amato".