Il potere del cane è il film Netflix più premiato di sempre: superato anche Roma di Cuaron

Il potere del cane di Jane Campion è diventato il film Netflix più premiato di sempre. Adesso manca solo la ciliegina: l'Oscar al miglior film. La pellicola tratta dal romanzo di Thomas Savage ha vinto nella notte il suo ventunesimo riconoscimento, uno in più rispetto a Roma di Alfonso Cuaron, che aveva stabilito questo primato nel 2018 comprendendo anche lo storico trionfo con tre statuette – miglior regista, miglior fotografia e miglior film straniero. Il ventunesimo riconoscimento è stato assegnato al film di Jane Campion dalla Kansas City Film Critics. Con questo biglietto da visita, il film con Benedict Cumberbatch si gioca le sue chance.

Netflix sta cercando di vincere la statuetta più importante, quella come Miglior film, da tre anni ma finora è sempre tornata a casa con le pive nel sacco. È successo proprio con Roma, che ha vinto anche ben oltre le aspettative meno il premio che ci si aspettava di più – vinse "Green Book"; poi è stata la volta di Parasite che riuscì a battere l'imbolsito The Irishman. Infine, Nomadland – film un po' sopravvalutato – che è riuscito a battere un anno fa Mank. Quest'anno, probabilmente, è l'anno giusto con il film giusto. Le nomination saranno rese note l'8 febbraio 2022, ma è scontato che ci sia questo film che se la giocherà probabilmente con Licorice Pizza, Don't Look Up e The Lost Daughter, tratto dal romanzo di Elena Ferrante.

La trama de Il potere del cane

Adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 1967 di Thomas Savage, Il potere del cane è un film di Jane Campion con Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons e Kodi Smit-McPhee. Presentato in concorso alla 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove la regista è stata premiata con il Leone d'argento – Premio speciale per la regia, il film ha anche vinto il premio ‘miglior film drammatico' ai Golden Globe. Il film racconta le vicende di George e Phil, una coppia di fratelli che possiede un ranch nel Montana. Quando George sposa la giovane vedova Rose e la porta a vivere nel ranch, Phil prende di mira la donna e suo figlio Peter, tormentandoli senza sosta. Ma per tutto c'è un motivo.