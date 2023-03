Prime immagini di Joaquin Phoenix in Joker 2: inseguito da due versioni diverse di se stesso In un video rubato dal set vediamo il personaggio interpretato da Joaquin Phoenix scappare da due versioni del passato di se stesso: tutte le teorie su questa sequenza.

È uscito un nuovo video dal set di Joker: Folie à Deux. Si tratta di un video "rubato", realizzato col telefonino dall'alto di un palazzo mentre in strada si girava la sequenza che mostra tre versioni del personaggio interpretato da Joaquin Phoenix. Vediamo l'attore correre lungo la strada della città, zigzagando tra le macchine in mezzo al traffico. C'è qualcuno che lo insegue. Ben presto, vediamo due versioni di se stesso che gli sono alle costole. Si tratta del primigenio Arthur Fleck, quello che si occupava di clownerie di basso profilo, e di quello trasformato in Joker, con tanto di vestito. I fan hanno elaborato diverse teorie su questa scena.

La scena rubata

Molti pensano che si possa trattare di un'allucinazione di Arthur Fleck, che si ritrova inseguito da due versioni del passato di se stesso. Altri invece pensano che si tratti di un accenno alla trama dell'ottimo "Batman: Tre Joker", uno degli albi che ha più venduto di recente nel mondo dei DC Comics, che mostra che a Gotham City ci sono sempre stati tre Joker differenti: il Clown, il Criminale e il Comico. Potrebbe solo essere un tributo di Todd Phillips alla saga scritta da Geoff Johns e disegnata da Jason Fabok. Molto più probabile che si tratti, invece, di un'allucinazione. Un ulteriore segno del peggioramento della salute mentale di Arthur Fleck. Tra le altre possibilità, il fatto che Joker stia scappando da due aggressori-imitatori.

Quando esce Joker: Folie à Deux

Joker: Folie à Deux è uno dei film più attesi della prossima stagione. Uscirà nel 2024. La grande attesa è anche per l'ingresso in scena di Lady Gaga nei panni di una nuova versione di Harley Quinn, dopo quella portata in quattro film differenti da Margot Robbie. La prima immagine di Lady Gaga e Joaquin Phoenix è stata diffusa a dicembre 2022. Le riprese sono tuttora in corsa e siamo certi che ben presto Todd Phillips rilascerà qualche primo teaser ufficiale, così come avvenne per il primo Joker.